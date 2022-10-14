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Росія має сама прибрати Кримський міст, бо це самобуд – секретар РНБО

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Росія має сама прибрати Кримський міст, бо це самобуд – секретар РНБО
Україна дозволу на таке будівництво не давала 
фото з відкритих джерел

«У нас немає жодних документів, з якого переляку там з’явилася ця споруда» 

Кримський міст – це самобуд, який Росія має прибрати за власний рахунок. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю радіо НВ.

«У нас немає жодних документів на території нашої країни, що це взагалі за споруда, з якого переляку вона там з’явилася. Хочу зауважити: якщо ви хочете щось побудувати на території нашої країни, ви маєте пройти певні реєстраційні процедури: узгодити проєкт, подивитися, наскільки це буде доречно чи недоречно. Наша країна жодного дозволу на таке будівництво нікому не надавала. Якщо перейти на російську мову, це так званий «самострой», а згідно з нашими законами, цей самострой вони мають прибрати за власний рахунок. Рано чи пізно це відбудеться», – запевнив Данілов. 

Нагадаємо, наразі російські окупанти ремонтують Кримський міст, який зазнав значних руйнувань внаслідок вибуху, що стався 8 жовтня. Техніку та ремонтні роботи на мосту зафіксував супутник Махаr.

Як відомо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинуло чотири людини.

Вибух на Кримському мосту став ударом по престижу самого російського диктатора Володимира Путіна. Адже Кримський міст був проєктом Путіна, на який будівництво якого РФ витратила майже $4 млрд.

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Теги: будівництво радіо росія Кримський міст

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