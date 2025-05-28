На Сумщині чоловік помер від тропічної малярії

Чоловік «привіз» малярію з острова Занзібар

У Сумській області зареєстрували летальний випадок, спричинений тропічною малярією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

25 травня цього року помер сумчанин, який нещодавно повернувся з туристичної поїздки до Танзанії (острів Занзібар) і захворів на первинну тропічну малярію.

Зазначається, що останні випадки малярії в Сумській області реєструвались у 2019 році: два – у Сумах, один – в Конотопі.

Малярія – загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів. Підхопити недугу можна майже у 100 країнах світу, переважно в Африці, Азії, Південній та Північній Америці. Симптоми малярії з’являються через 7-15 днів після укусу інфікованого комара. Перші ознаки – лихоманка, головний біль – можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення хвороби.

Як вберегтися від малярії,якщо ви плануєте подорож до тропічних країн:

обов'язково проконсультуйтеся з лікарем перед поїздкою. Дізнайтеся, які профілактичні препарати (наприклад, протималярійні) необхідні для регіону, куди ви прямуєте. Малярія потребує профілактичного прийому медикаментів до, під час та після поїздки;

захистіть себе від укусів комарів: використовуйте репеленти, спіть під москітними сітками, носіть одяг, що закриває тіло, особливо у вечірній та нічний час;

дізнайтеся про симптоми. Будьте уважні до свого стану після повернення. Лихоманка, головний біль, озноб, м'язові болі – це можуть бути ознаки малярії.

Якщо ви повернулися з-за кордону й у вас спостерігається слабкість, втрата апетиту, нудота, підвищується температура тіла, потрібно негайно звернутись до сімейного лікаря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному з дитсадків на Дарниці зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції.