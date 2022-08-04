У Рівному «заміновано» вокзали та вулицю

Вибухівку шукають у районі вулиці Сагайдачного у Рівному

У Рівному спецслужби 4 серпня отримали повідомлення про нібито замінування кількох об’єктів. Станом на 13:00 за всіма адресами проводять перевірки, повідомили в Нацполіції області, пише «Суспільне».

Повідомлення надійшли о 12:00. Йдеться про залізничний та автовокзал, а також вулицю поблизу центрального ринку.

«На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи та всі екстерні служби. Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення, із яких евакуювали громадян, та прилеглі території», – каже пресофіцерка поліції області Юлія Мозоль.

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Інформацію про замінування отримали й у Тернополі, її вже перевірили і спростували.