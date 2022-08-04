У Тернополі надійшло повідомлення про замінування вокзалу та універмагу. Оновлено

Фахівці шукають вибухівку



У Тернополі станом на 13.17 інформація про замінування вокзалу та універмагу не підтвердилася. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Нагадаємо, сьогодні вдень повідомили про можливу провокацію в Тернополі: замінування залізничного вокзалу та Центрального універмагу

«Увага! У приміщеннях залізничного вокзалу та Центрального універмагу проводиться евакуація. Там працюють відповідні служби. Є інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку», – йдеться у повідомленні.

Мер попросив містян не йти в цьому напрямку і не підходити близько до будівель.

Нагадаємо, раніше влада Тернополя попереджала про загрозу ракетного удару по місту.