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У Тернополі надійшло повідомлення про замінування вокзалу та універмагу. Оновлено

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 13:21 glavcom.ua
У Тернополі надійшло повідомлення про замінування вокзалу та універмагу. Оновлено
Містян просять бути обережними
Вікіпедія

Фахівці шукають вибухівку 
 

У Тернополі станом на 13.17 інформація про замінування вокзалу та універмагу не підтвердилася. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

У Тернополі надійшло повідомлення про замінування вокзалу та універмагу. Оновлено фото 1

Нагадаємо, сьогодні вдень повідомили про можливу провокацію в Тернополі: замінування залізничного вокзалу та Центрального універмагу

«Увага! У приміщеннях залізничного вокзалу та Центрального універмагу проводиться евакуація. Там працюють відповідні служби. Є інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку», – йдеться у повідомленні.

У Тернополі надійшло повідомлення про замінування вокзалу та універмагу. Оновлено фото 2

Мер попросив містян не йти в цьому напрямку і не підходити близько до будівель. 

Нагадаємо, раніше влада Тернополя попереджала про загрозу ракетного удару по місту. 

Теги: вибухівка Тернопіль

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