Втрати ворога станом на 11 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 11 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 342 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 020 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 11 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 11 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 11 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 153 180 (+1 020) осіб;
  • танків – 11 342 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 23 553 (+1) од;
  • артилерійських систем – 34 366 (+17) од;
  • РСЗВ – 1 539 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 239 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 642 (+217) од;
  • крилаті ракети – 3 926 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 036 (+79) од;
  • спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.
Втрати ворога у війні станом на 11 листопада 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 11 листопада 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1357-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати війна Генштаб військова техніка

