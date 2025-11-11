Втрати ворога станом на 11 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 020 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 11 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 11 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 11 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 153 180 (+1 020) осіб;
- танків – 11 342 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23 553 (+1) од;
- артилерійських систем – 34 366 (+17) од;
- РСЗВ – 1 539 (+1) од;
- засоби ППО – 1 239 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 642 (+217) од;
- крилаті ракети – 3 926 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 036 (+79) од;
- спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1357-й день повномасштабної війни в Україні.
