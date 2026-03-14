РФ влучила безпілотником у приміський поїзд на Харківщині
Двоє осіб поранені
На Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.
Унаслідок удару пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.
Напередодні вночі у Криворізькому районі Росія також вдарила безпілотником по території станції. Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована – без постраждалих.
Попри удари, евакуації пасажирів через загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури, поїзди «Укрзалізниці» продовжують рух.
Загалом, за словами Кулеби, уночі під ударами опинилися столиця та Київщина, Запоріжжя, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина та інші області.
Нагадаємо, у ніч на 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.
