Втрати ворога станом на 14 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 1480-й день повномасштабної війни в Україні.

особового складу – близько 1 278 430 (+810) осіб танків – 11 777 (+4) од. бойових броньованих машин – 24 212 (+10) од. артилерійських систем – 38 421 (+52) од. РСЗВ – 1 686 (+1) од. засоби ППО – 1 332 (+1) од. літаків – 435 (+0) од. гелікоптерів – 349 (+0) од. БПЛА оперативно–тактичного рівня – 177 286 (+2 147) од. крилаті ракети – 4 403 (+0) од. кораблі/катери – 31 (+0) од. підводні човни – 2 (+0) од. автомобільна техніка та автоцистерни – 83 403 (+180) од. спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.

РФ у війні з Україною станом на 14 березня втратила :

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 14 березня 2026 року.

РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 777 танків

