Втрати ворога станом на 14 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 777 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 810 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 14 березня 2026 року.

РФ у війні з Україною станом на 14 березня втратила:

особового складу – близько 1 278 430 (+810) осіб
танків – 11 777 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 212 (+10) од.
артилерійських систем – 38 421 (+52) од.
РСЗВ – 1 686 (+1) од.
засоби ППО – 1 332 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 349 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 177 286 (+2 147) од.
крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
кораблі/катери – 31 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 83 403 (+180) од.
спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 1480-й день повномасштабної війни в Україні.

