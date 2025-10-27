РФ вдарила по Сумщині: частина громади знеструмлена

Кобзар: Енергетики роблять усе можливе, аби світло повернулося у ваші домівки якомога швидше

Унаслідок російських атак частина Сумської громади залишилася без електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в. о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

«Роботи тривають у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії всім споживачам. Прошу мешканців зберігати спокій і з розумінням поставитися до ситуації. Енергетики роблять усе можливе, аби світло повернулося у ваші домівки якомога швидше», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, цієї ночі Конотоп, що на Сумщині атакували ворожі безпілотники. У ніч на 27 жовтня російські терористи завдали удару по місту двічі.

Нагадаємо, в Україні триває 1342-й день повномасштабної війни. Учора противник завдав одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 202 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4039 обстрілів, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6190 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Залізничне, Нечаївка, Тернувате, Степногірськ, Веселянка, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.