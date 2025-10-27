Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вдарила по Сумщині: частина громади знеструмлена

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ вдарила по Сумщині: частина громади знеструмлена
фото: kharkivoblenergo/Facebook (ілюстративне)

Кобзар: Енергетики роблять усе можливе, аби світло повернулося у ваші домівки якомога швидше

Унаслідок російських атак частина Сумської громади залишилася без електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в. о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

«Роботи тривають у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії всім споживачам. Прошу мешканців зберігати спокій і з розумінням поставитися до ситуації. Енергетики роблять усе можливе, аби світло повернулося у ваші домівки якомога швидше», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, цієї ночі Конотоп, що на Сумщині атакували ворожі безпілотники. У ніч на 27 жовтня російські терористи завдали удару по місту двічі.

Нагадаємо, в Україні триває 1342-й день повномасштабної війни. Учора противник завдав одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 202 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4039 обстрілів, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6190 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Залізничне, Нечаївка, Тернувате, Степногірськ, Веселянка, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Читайте також:

Теги: війна Сумщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська завдали чергових авіаційних ударів по Краснопільській громаді
Атака на Сумщину: восьмеро поранених, серед них восьмирічна дитина
4 жовтня, 09:45
Сирський: Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1.6 км
Сирський назвав напрямок успішного просування ЗСУ на Донеччині
14 жовтня, 14:34
До кінця доби в усіх областях діятимуть обмеження для промисловості та бізнесу
Коли у Києві зʼявиться світло? Деталі від ДТЕК
16 жовтня, 20:17
Трамп: Я завжди відчував, що він хотів усе цілком (Україну – «Главком»), а не частину
Трамп: Я завжди відчував, що Путін хоче всю Україну, а не частину
23 жовтня, 04:05
25 вересня Титов вручив чек на 1 млн рублів директору асоціації «Міська рада ветеранів СВО» міста Набережні Челни
Легендарний ексфутболіст московського «Спартака» потрапив до бази «Миротворця»
7 жовтня, 22:12
Тривають роботи щодо усуненням наслідків та відновленням стабільного газопостачання
В Охтирці у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина
11 жовтня, 10:30
На території нафтобази фіксується масштабна пожежа
Уражено нафтовий термінал, електропідстанції: з'явилися деталі нічної атаки на Крим
13 жовтня, 10:49
Нині триває 1329-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року
14 жовтня, 08:11
Американський лідер зробив заяву про війну РФ проти України
Трамп натякнув на завершення війни в Україні
21 жовтня, 21:44

Події в Україні

РФ вдарила по Сумщині: частина громади знеструмлена
РФ вдарила по Сумщині: частина громади знеструмлена
Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2025 року
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2025
Закриття аеропорту у Вільнюсі, вибори в Аргентині: головне за ніч
Закриття аеропорту у Вільнюсі, вибори в Аргентині: головне за ніч

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua