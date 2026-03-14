Комбінований обстріл Києва та області, уражено НПЗ у Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
Дайджест новин у ніч на 14 березня 2026 року

Росія атакувала Київщину та Запорізький район, дрони вдарили по НПЗ у Росії, Дональд Трамп заявив про удар США по іранському острову Харк, Україна відкрила посольство в Панамі, а у Флориді обрали нового мера.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 14 березня:

Комбінована атака РФ на Київщину

Комбінований обстріл Києва та області, уражено НПЗ у Росії: головне за ніч фото 1
фото: Ігор Сапожко

У ніч на 14 березня російські війська масовано атакували Київську область ракетами та дронами. Найбільше постраждав Броварський район – там загинули двоє людей і ще восьмеро отримали поранення. Пошкоджено гуртожиток, виробничі об’єкти та склади. У Вишгородському районі поранено одну людину, пошкоджено багатоповерхівку та складські приміщення. В Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, загорілися автомобілі. У Бучанському районі спалахнула пожежа приватного будинку.

Удар по Запорізькому району

Російські війська також атакували Запорізький район. Поранення дістали четверо людей, серед них двоє дітей –16-річна дівчина та 11-річний хлопець. Пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Перед ударом влада попереджала про загрозу застосування керованих авіабомб, дронів та балістичних ракет.

Дрони атакували НПЗ у Росії

У ніч на 14 березня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під удар потрапив Афіпський нафтопереробний завод – один із найбільших на півдні Росії. Місцеві повідомляли про серію вибухів, після чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Трамп заявив про удар по ключовому нафтовому острову Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові завдали потужного удару по військових цілях на іранському острові Харк – ключовому нафтовому терміналі країни. За його словами, під час операції були знищені всі військові об’єкти на острові, але нафтову інфраструктуру вирішили не атакувати. Трамп також попередив Іран про нові удари у разі загрози судноплавству в Ормузькій протоці.

Україна відкрила посольство в Панамі

Україна офіційно відкрила посольство у Республіці Панама. У церемонії взяв участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, нове дипломатичне представництво має посилити політичний діалог, економічну співпрацю та культурні зв’язки між країнами, а також розширити присутність України в Латинській Америці.

Демократ уперше за понад 30 років очолив місто у Флориді

У місті Бока-Ратон у штаті Флорида перемогу на виборах мера здобув демократ Енді Томсон. Після перерахунку голосів його перевага над суперником Майком Лібельсоном склала лише п’ять голосів – 7572 проти 7567. Це перший випадок за понад 30 років, коли кандидат, пов’язаний із Демократичною партією, очолив місто. Опонент Томсона заявив, що може оскаржити результати виборів.

Інші важливі новини: 

  1. Польща підняла винищувачі через російську ракетну атаку по Україні
  2. Армія Ізраїлю відзвітувала про тисячі ударів по Ірану.
  3. Куба провела переговори зі США після трьох місяців нафтової блокади.
Читайте також

Вітакер окреслив реальний стан справ у мирних переговорах
Перемовини у Женеві: американський дипломат назвав головний камінь спотикання
17 лютого, 17:39
За час великої війни РФ здійснила 401 атаку на інфраструктуру «Нафтогазу»
Енергетичний терор: стало відомо, скільки разів РФ атакувала об’єкти «Нафтогазу» торік
17 лютого, 19:17
На місці ударів спалахнули пожежі
Запоріжжя: окупанти здійснили масований обстріл безпілотниками, четверо поранених
27 лютого, 06:37
У ніч проти 26 лютого російські війська масовано атакували Запоріжжя
Пошкоджено десятки будинків, відсутнє опалення: з’явилися нові деталі обстрілу Запоріжжя
26 лютого, 07:34
Сирський попередив про плани РФ збільшити угруповання в Україні
Головком ЗСУ озвучив нову чисельність ворожого контингенту, яку готує Кремль
3 березня, 19:08
Сполучені Штати та Ізраїль розпочали удари по Ірану 28 лютого
Яка кінцева мета США в Ірані: аналітики висувають різні версії
4 березня, 02:57
Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час переговорів
Білий дім заявив, що Іспанія погодилась на співпрацю зі США. Мадрид це відкидає
4 березня, 22:28
Володимир Зеленський заявив, що пошкоджений нафтопровід «Дружба» може відновити роботу протягом півтора місяця
«Дати нафту Орбану, бо він, бідненький». Зеленський розказав, що від нього вимагає Європа
5 березня, 18:00
Росіяни активно заманюють на війну громадян інших країн
Європарламент озвучив кількість найманців, яких Росія використовує у війні проти України
12 березня, 13:43

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Вчора, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Вчора, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Вчора, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Вчора, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
