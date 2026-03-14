Комбінований обстріл Києва та області, уражено НПЗ у Росії: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 14 березня 2026 року

Росія атакувала Київщину та Запорізький район, дрони вдарили по НПЗ у Росії, Дональд Трамп заявив про удар США по іранському острову Харк, Україна відкрила посольство в Панамі, а у Флориді обрали нового мера.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 14 березня:

Комбінована атака РФ на Київщину

У ніч на 14 березня російські війська масовано атакували Київську область ракетами та дронами. Найбільше постраждав Броварський район – там загинули двоє людей і ще восьмеро отримали поранення. Пошкоджено гуртожиток, виробничі об’єкти та склади. У Вишгородському районі поранено одну людину, пошкоджено багатоповерхівку та складські приміщення. В Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, загорілися автомобілі. У Бучанському районі спалахнула пожежа приватного будинку.

Удар по Запорізькому району

Російські війська також атакували Запорізький район. Поранення дістали четверо людей, серед них двоє дітей –16-річна дівчина та 11-річний хлопець. Пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Перед ударом влада попереджала про загрозу застосування керованих авіабомб, дронів та балістичних ракет.

Дрони атакували НПЗ у Росії

У ніч на 14 березня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під удар потрапив Афіпський нафтопереробний завод – один із найбільших на півдні Росії. Місцеві повідомляли про серію вибухів, після чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Трамп заявив про удар по ключовому нафтовому острову Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові завдали потужного удару по військових цілях на іранському острові Харк – ключовому нафтовому терміналі країни. За його словами, під час операції були знищені всі військові об’єкти на острові, але нафтову інфраструктуру вирішили не атакувати. Трамп також попередив Іран про нові удари у разі загрози судноплавству в Ормузькій протоці.

Україна відкрила посольство в Панамі

Україна офіційно відкрила посольство у Республіці Панама. У церемонії взяв участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, нове дипломатичне представництво має посилити політичний діалог, економічну співпрацю та культурні зв’язки між країнами, а також розширити присутність України в Латинській Америці.

Демократ уперше за понад 30 років очолив місто у Флориді

У місті Бока-Ратон у штаті Флорида перемогу на виборах мера здобув демократ Енді Томсон. Після перерахунку голосів його перевага над суперником Майком Лібельсоном склала лише п’ять голосів – 7572 проти 7567. Це перший випадок за понад 30 років, коли кандидат, пов’язаний із Демократичною партією, очолив місто. Опонент Томсона заявив, що може оскаржити результати виборів.

