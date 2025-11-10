Головна Світ Політика
Зеленський пояснив, чому Путін у глухому куті

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський пояснив, чому Путін у глухому куті
Путін веде гібридну війну, бо зазнає поразки на полі бою
фото з відкритих джерел

Президент України заявив, що глава Кремля не має успіхів на полі бою, тому вдається до гібридних атак та ударів по українській інфраструктурі

 

Путін опинився у тупиковій ситуації у війні проти України та намагається створити ілюзію сили через гібридні атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського в Telegram.

«Путін перебуває в тупиковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Чому? Тому що для нас це дуже важко, але ми в себе вдома й захищаємо своє. Суспільство захищає, військові захищають, усе тіло держави захищається від цього нападу. А в нього інша історія. Він – перше – інформаційно радикально налаштував своє суспільство до цього. Друге: він пообіцяв цілі, він їх не досяг, і тому йому потрібно показувати якісь надбання», – заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі – це спроба Путіна компенсувати військові невдачі та посіяти паніку серед українців.

«І чому небезпечні всі енергетичні атаки? Показати: дивися, це такий у мене [у Путіна] немовби був план, що ми там тиснемо зброєю, а тут ми атакуємо. І чому ці його атаки переходять у терористичні акти, гине цивільне населення, багато поранених, люди залишаються без електрики, без води? Тому що по-іншому створити напругу всередині нашого суспільства він не може. Він розуміє, що ми об'єднали всю державу, об'єднали всю Європу навколо нас, і це розірвати дуже складно. Він намагається це зробити», – наголосив президент України. 

Президент додав, що гібридна війна Кремля виходить за межі України:

«Він хоче знайти якісь успішні для продажу в його суспільстві операції. Це дрони, або енергетична атака на нас, або кібератака на Німеччину, Великобританію, Францію, або атака на вибір, політичний вибір, упродовж виборів на ту чи іншу державу, де можуть прийти дуже праві представники, які, скажімо так, ціннісно близькі до сьогоднішнього Путіна. Це гібридна війна. І вона саме така. І це гібридна війна в Європі, де платить більше за все Україна. Тому що фізична війна – на нашій території».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський пояснив, що Володимир Путін віддає накази про удари по українській енергетичній інфраструктурі, оскільки це єдиний спосіб, яким він може спробувати зламати українське суспільство. Зеленський наголосив, що Путін наказує здійснювати «терористичні атаки» на енергосистему, які призводять до загибелі мирних жителів і залишають людей без світла та води.

Теги: війна путін гібридна війна Володимир Зеленський Україна президент

