Масована атака на Україну: президент закликав до посилення санкцій проти РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ масовано атакувала Україну вночі
фото: ДСНС Запоріжжя

Президент: У Ладижині зазнав важкого поранення семирічний хлопчик

У низці українських регіонах тривають аварійні та рятувальні роботи після нічної російської атаки. РФ використала понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів, є влучання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

«Пошкоджено звичайні житлові будинки в Запоріжжі, є руйнування гуртожитку. Відомо про десятки постраждалих унаслідок удару, серед них п’ятеро дітей. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Рятувальні роботи тривають. У Ладижині зазнав важкого поранення семирічний хлопчик. Багато також було підлих ударів по енергетиці та звичайному життю в регіонах: Вінниччина, Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Полтавщина, Дніпровщина, Чернігівщина, Сумщина, Івано-Франківщина, Львівщина», – йдеться у заяві.

Масована атака на Україну: президент закликав до посилення санкцій проти РФ фото 1

Президент наголосив, що всі необхідні служби залучені. «Потрібно постаратися максимально оперативно відновити енерго- та водопостачання всюди, де воно зараз відсутнє», – додав він.

Масована атака на Україну: президент закликав до посилення санкцій проти РФ фото 2

«Росія продовжує терористичну війну проти життя, і важливо, щоб кожна така підла атака по цивільних поверталась у Росію конкретними наслідками – санкціями й реальним тиском. Розраховуємо, що Америка, Європа, країни Групи семи не ігноруватимуть це бажання Москви знищувати все. Потрібні нові кроки в тиску: на російську нафтогазову промисловість та фінанси, вторинні санкції на тих, хто цю війну спонсорує. Дякую кожному й кожній, хто працює на мир», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей, є загиблі.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди.

До слова, російська терористична армія масовано вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття.

