Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2026 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нині триває 1480-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора

За минулу добу відбулося 153 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 104 авіаційних удари, скинувши 307 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10119 дронів–камікадзе та здійснив 3623 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Коломійці, Підгаврилівка, Просяна, Кривобокове; у Запорізькій області: Воздвижівка, Любицьке, Копані, Микильське, Широке, Новоселівка, Чарівне, Гуляйпільське, Оріхів, Григорівка, Веселянка, Новоолександрівка; та Придніпровське на Херсонщині.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили і техніки та артилерійську систему окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник здійснив 153 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ. Завдав двох авіаударів із застосуванням двох КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку

За уточненою інформацією, ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку

Ворог двічі атакував у районах Новоосинового та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Платонівки, Різниківки та Ямполя.

На Краматорському напрямку

Штурмові дії противника не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 29 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Софіївки, Новопавлівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Торецьке, Затишок, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Муравка та Гришине.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував вісім разів у районах Олександрограда, Андріївки-Клевцового, Вишневого, Калинівського, Красногірського та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулася 20 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Зеленого та Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз намагався покращити свої позиції поблизу Степногірська.

На Придніпровському напрямку

Ворог штурмові дії не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1480-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua