Зеленський назвав головну мішень нічного удару по Україні

У Київській області, на Сумщині, Харківщині, Дніпровщині та Миколаївщині триває ліквідація наслідків масованого російського обстрілу

У ніч на 14 березня ворог масовано атакував Україну, основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств. Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає «Главком».

За словами глави держави, зараз у Київській області, на Сумщині, Харківщині, Дніпровщині та Миколаївщині триває ліквідація наслідків масованого російського удару. Залучені всі необхідні служби.

«Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Багато поранених, і люди ще звертаються до медичних працівників», – сказав Зеленський.

Президент додав, що за цю ніч росіяни застосували близько 430 дронів різних типів і значну кількість ракет. Тільки балістичних було 13, загальне число ракет у цьому ударі – 68. За попередніми даними, 58 із них були збиті нашою системою ППО.

«Кожна така ніч російських ударів є нагадуванням для всіх наших партнерів, що системи протиповітряної оборони та ракети для них – це фактично щоденна потреба. Кожна домовленість для постачання ракет не може очікувати – усе треба реалізовувати якнайшвидше. Наші домовленості для збільшення виробництва ракет ППО – це критичний напрям, і на цьому напрямі потрібно 100 відсотків уваги», – наголосив Зеленський.

На його переконання, Росія буде намагатись скористатися війною на Близькому Сході, щоб ще більше нашкодити Україні. «Саме тому потрібно свідомо ставитися до реального рівня загрози й готуватися відповідно, а саме: нам у Європі потрібно розвинути такі виробництва ракет для ППО – і особливо проти балістики – та всіх інших необхідних систем, які дозволять реально захищати життя, що б не відбувалося в будь-якій іншій частині світу. Європа здатна забезпечити таку надійність захисту. Дякую всім, хто допомагає!» – підсумував глава держави.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.

Крім того, 14 березня армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд на Харківщині. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Напередодні вночі у Криворізькому районі Росія також вдарила безпілотником по території станції. Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована – без постраждалих.