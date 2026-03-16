Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 16 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 781 танк
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 760 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 16 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 16 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 16 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 279 930 (+760) осіб.
  • танків – 11 781 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 215 (+2) од.
  • артилерійських систем – 38 457 (+19) од.
  • РСЗВ – 1 687 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 333 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 181 153 (+1 883) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень).
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 624 (+111) од.
  • спеціальна техніка – 4 091 (+2) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1482-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб військова техніка втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Час не є нейтральним фактором для всіх
Чотири дилеми Заходу в Ірані та вікно можливостей для України
Вчора, 21:01
Питання українсько-російської війни не було головним до початку Мюнхенської безпекової конференції 2026 року
Мюнхен-2026: чи прокинулась нарешті Європа?
23 лютого, 10:30
Ален Берсе наголосив на неприпустимості атак на цивільні об'єкти
Генсек Ради Європи відвідав пошкоджену російськими атаками ТЕЦ у Києві (фото)
18 лютого, 15:58
Каллас зауважила, що безпека Європи зараз більш невизначена, ніж будь-коли за останні десятиліття
«Нам потрібні поступки від Москви». Каллас закликала Росію до реальних кроків заради миру
20 лютого, 16:56
У липні 2023 року приєднався до лав 3-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України
Поліг під час евакуації пораненого на Донеччині. Згадаймо Героя України Андрія Гуцала
27 лютого, 09:00
У 2008 році Сергій Барановський підписав контракт зі Збройними силами України
Захисник України помер після тривалої боротьби з хворобою. Згадаймо Сергія Барановського
3 березня, 09:00

Події в Україні

Покровський напрямок: десантники вивели з ладу батальйон окупантів (відео)
Покровський напрямок: десантники вивели з ладу батальйон окупантів (відео)
Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено будинки (фото)
Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено будинки (фото)
Втрати ворога станом на 16 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Атака на Запоріжжя: тисячі людей залишилися без світла
Атака на Запоріжжя: тисячі людей залишилися без світла
«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси поїздів на 16-17 березня
«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси поїздів на 16-17 березня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua