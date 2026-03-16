Втрати ворога станом на 16 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 760 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 16 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 16 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 16 березня втратила:
- особового складу – близько 1 279 930 (+760) осіб.
- танків – 11 781 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 215 (+2) од.
- артилерійських систем – 38 457 (+19) од.
- РСЗВ – 1 687 (+1) од.
- засоби ППО – 1 333 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 181 153 (+1 883) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень).
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 624 (+111) од.
- спеціальна техніка – 4 091 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1482-й день повномасштабної війни в Україні.
