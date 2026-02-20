Головна Світ Політика
«Нам потрібні поступки від Москви». Каллас закликала Росію до реальних кроків заради миру

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Каллас зауважила, що безпека Європи зараз більш невизначена, ніж будь-коли за останні десятиліття
Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Росія, як сторона, відповідальна за розв’язання війни, має піти на поступки на шляху до підписання мирної угоди

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що для досягнення сталого миру в Україні Росія повинна продемонструвати реальну готовність до компромісів та піти на суттєві поступки. Про це вона заявив під час пресконференції після зустрічі керівників оборонних відомств у форматі Е5 у Кракові, інформує «Главком».

Виступаючи на пресконференції Кая Каллас підкреслила, що Європейський Союз не прийме «мир на умовах агресора». За її словами, Кремль досі не надав жодних вагомих доказів того, що він справді прагне припинення вогню, а не просто операційної паузи для перегрупування військ.

«Переговори в Женеві вкотре показали, що Росія не відступає від своїх максималістських вимог. За більшістю показників, війна стала ще жорстокішою для України за останній рік. Росія затягує переговори, а не рухається до миру», – вважає Каллас.

Каллас підтвердила, що стратегія ЄС залишається незмінною: військова та фінансова допомога Києву триватиме доти, доки Росія не погодиться на справедливий мир на основі міжнародного права.

«Санкції працюють. Вони серйозно шкодять здатності Росії вести війну. Москва не є непереможною, її армія зазнає рекордних втрат, а економіка перебуває під великим навантаженням. Але Путін не закінчить цю війну, доки витрати не перевищать вигоди, і в цьому головне», – додала Кая Каллас.

Нагадаємо, комітет постійних представників Євросоюзу не зміг домовитися щодо змісту 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, що ставить під загрозу його затвердження до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляється, основною перепоною стали суперечки навколо кількох ключових пунктів. Так, група країн наполягає на жорсткіших санкціях проти танкерів, що перевозять російську нафту в обхід «цінової стелі». Також Польща та країни Балтії вимагають повної синхронізації санкцій проти РФ та Білорусі, щоб перекрити лазівки для обходу обмежень. 

Теги: Кая Каллас росія путін війна

