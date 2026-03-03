Головна Країна Суспільство
Захисник України помер після тривалої боротьби з хворобою. Згадаймо Сергія Барановського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Захисник України помер після тривалої боротьби з хворобою. Згадаймо Сергія Барановського
У 2008 році Сергій Барановський підписав контракт зі Збройними силами України
колаж: glavcom.ua

Воїн виконував бойові завдання на гарячих напрямках фронту у Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Барановського.

36-річний військовослужбовець Сергій Барановський помер 27 лютого 2026 року в Рівному після тривалої боротьби з хворобою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.  

Сергій Барановський народився 29 листопада 1989 року в місті Дубно. Навчався у місцевій школі, а згодом здобув фах оператора комп’ютерного набору в коледжі.

У 2008 році він підписав контракт зі Збройними силами України. Захищав Батьківщину ще під час антитерористичної операції, а з початком повномасштабного вторгнення продовжив боронити державу зі зброєю в руках. Виконував бойові завдання на гарячих напрямках фронту у Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.

фото: Рівненська міська рада

«Це була дуже хороша, весела людина. Сергій любив життя і хотів продовжувати жити. Поза службою захоплювався риболовлею, проводив час із родиною», – розповіла дружина захисника.

36-річний військовослужбовець Сергій Барановський помер 27 лютого 2026 року в Рівному після тривалої боротьби з хворобою.

Захисника поховали 1 березня на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному.

фото: рівненська міська рада/Facebook
фото: рівненська міська рада/Facebook
фото: рівненська міська рада/Facebook
фото: Рівненська міська рада

У Сергія залишилися дружина, син, мама та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

