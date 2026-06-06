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Атака на нафтобазу, медаль миротворців ООН: головне за ніч 6 червня

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Атака на нафтобазу, медаль миротворців ООН: головне за ніч 6 червня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 6 червня 2026 року

Ніч на 6 червня принесла кілька важливих новин: безпілотники атакували паливну інфраструктуру території Кубані, а бортпровідник-рятувальник Сергій Приходько з авіакомпанії «Українські вертольоти» посмертно отримав медаль капітана Мбає Діаня – найвищу нагороду ООН за мужність у місіях. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 6 червня.

У Краснодарському краї атаковано велику нафтобазу

Вночі 6 червня безпілотники атакували паливну інфраструктуру території Кубані. Об'єктом масованої атаки безпілотних літальних апаратів стала велика нафтобаза, розташована в Краснодарському краї РФ. Цей паливний хаб відігравав важливу роль у забезпеченні горючо-мастильними матеріалами угруповань військ агресора на східному напрямку.

Атака на нафтобазу, медаль миротворців ООН: головне за ніч 6 червня фото 1

Українець вперше в історії отримав найвищу медаль миротворців ООН

Бортпровідник-рятувальник Сергій Приходько з авіакомпанії «Українські вертольоти» посмертно отримав медаль капітана Мбає Діаня – найвищу нагороду ООН за мужність у місіях. Вперше за всю історію її вручили цивільній особі.

7 березня 2025 року екіпаж «Українських вертольотів» виконував евакуаційну місію ООН у Республіці Південний Судан. Гелікоптер приземлився у визначеній точці, щоб забрати людей – попри отримані гарантії безпеки, раптово розпочалась стрілянина.

Бортпровідник Сергій Приходько закрив собою тих, хто здійснював посадку на борт. Він загинув. Завдяки його вчинку люди залишилися живі.

Атака на нафтобазу, медаль миротворців ООН: головне за ніч 6 червня фото 2

Тягнибок отримав контузію

Ворожий безпілотник атакував автомобіль підполковника Олега Тягнибока в зоні бойових дій – є постраждалі, командир отримав контузію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис старшого лейтенанта Тимура Книша, заступника командира роти батальйону безпілотних систем.

Атака на нафтобазу, медаль миротворців ООН: головне за ніч 6 червня фото 3

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Теги: росія безпілотник ООН Олег Тягнибок

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