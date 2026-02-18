Головна Київ Новини
Генсек Ради Європи відвідав пошкоджену російськими атаками ТЕЦ у Києві (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Генсек Ради Європи відвідав пошкоджену російськими атаками ТЕЦ у Києві (фото)
Ален Берсе наголосив на неприпустимості атак на цивільні об'єкти
фото: Міненерго

Ален Берс оглянув пошкоджений об’єкт: енергетики розповіли йому про потреби для відновлення ТЕЦ

У межах візиту до України делегація на чолі з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе відвідала одну зі столичних ТЕЦ, яка останнім часом регулярно зазнає прицільних російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики України

Як повідомило Міністерство енергетики України, Алену Берсе показали пошкоджений об’єкт і розповіли про поточні потреби для його відновлення.

Також заступниця міністра енергетики України Валентина Москаленко подякувала генсеку Ради Європи за чітку позицію щодо необхідності притягнення агресорів до відповідальності за скоєні в Україні злочини та стягнення компенсації за завдані збитки.

Генсек Ради Європи на власні очі побачив наслідки енергетичного терору РФ
Генсек Ради Європи на власні очі побачив наслідки енергетичного терору РФ
фото: Міненерго

Нагадаємо, днями американські сенатори від демократичної партії Річард Блюменталь та Шелдон Вайтгаус відвідали одну з пошкоджених обстрілами ТЕЦ у Києві. Гостям прозповіли про наслідки ворожих ударів по об’єкту, який до обстрілів забезпечував теплопостачання понад 1000 багатоквартирних будинків, а також шкіл, дитячих садків, лікарень та інших об’єктів соціальної інфраструктури столиці.
 



