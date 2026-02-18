Генсек Ради Європи відвідав пошкоджену російськими атаками ТЕЦ у Києві (фото)

Ален Берс оглянув пошкоджений об’єкт: енергетики розповіли йому про потреби для відновлення ТЕЦ

У межах візиту до України делегація на чолі з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе відвідала одну зі столичних ТЕЦ, яка останнім часом регулярно зазнає прицільних російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики України.

Як повідомило Міністерство енергетики України, Алену Берсе показали пошкоджений об’єкт і розповіли про поточні потреби для його відновлення.

Також заступниця міністра енергетики України Валентина Москаленко подякувала генсеку Ради Європи за чітку позицію щодо необхідності притягнення агресорів до відповідальності за скоєні в Україні злочини та стягнення компенсації за завдані збитки.

Генсек Ради Європи на власні очі побачив наслідки енергетичного терору РФ фото: Міненерго

Нагадаємо, днями американські сенатори від демократичної партії Річард Блюменталь та Шелдон Вайтгаус відвідали одну з пошкоджених обстрілами ТЕЦ у Києві. Гостям прозповіли про наслідки ворожих ударів по об’єкту, який до обстрілів забезпечував теплопостачання понад 1000 багатоквартирних будинків, а також шкіл, дитячих садків, лікарень та інших об’єктів соціальної інфраструктури столиці.

