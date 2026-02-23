Головна Думки вголос Володимир Фесенко
search button user button menu button
Володимир Фесенко Політолог

Мюнхен-2026: чи прокинулась нарешті Європа?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Питання українсько-російської війни не було головним до початку Мюнхенської безпекової конференції 2026 року
фото: president.gov.ua

Післямова з Мюнхенської безпекової конференції

Цей текст не є підбиттям підсумків Мюнхенської безпекової конференції. Про загальні підсумки цієї конференції вже багато написано і сказано. Це скоріше особисті враження людини, яка побувала на полях цієї конференції, і суб’єктивні нотатки про певні тенденції, які проявила цьогорічна Мюнхенська конференція. І це відгук на дискусії про Мюнхен-2026, які і досі продовжуються.

Загальні оцінки

Минулорічна Мюнхенська конференція пройшла під знаком шоків – від виступу віцепрезидента США Джей Ді Венса, смерті Навального і сенсаційно неочікуваного візиту Віткоффа до Путіна. Мюнхен-2026 відбувся більш спокійно. Можливо було менше бурхливих емоцій, але стало більше глибини і раціональності в осмисленні нових безпекових викликів.

Багато хто дорікає, що на Мюнхенській конференції не було конкретних рішень щодо підтримки України або переговорів про завершення російсько-української війни. Але треба розуміти, що такі глобальні конференції високого рівня, які відбуваються щорічно в Давосі і Мюнхені, це не про ухвалення спільних рішень, а про дискусії щодо оцінки поточного стану і перспектив економічного і політичного розвитку сучасного світу. І для нас важливо використовувати ці конференції для того, щоб привертати увагу міжнародної спільноти до нашого спротиву російській навалі, і для того, щоб посилювати підтримку України з боку наших друзів і партнерів.

Діагноз стану євроатлантичних відносин

В січні на Давоській конференції почалася гостра дискусія про кризу в євроатлантичних відносинах, і про те, як Європі реагувати на руйнівну зовнішню політику Трампа, зокрема і по відношенню до європейських партнерів. В Давосі західні лідери (не тільки з Європи, а і з Канади) вперше почали жорстко казати Трампу – «Ні»! В першу чергу це стосувалося зазіхань Трампа на Гренландію. Але продовжує діяти і інший підхід, суть якого полягає в тому, що з Трампом треба домовлятися, і що краще його м’яко переконувати, а не сперечатися з ним публічно. Головним провідником цього підходу в Європі є Генсек НАТО Марк Рютте.

Тема кризи євроатлантичних відносин як складова занепаду старого міжнародного порядку була заявлена як головна на Мюнхенській безпековій конференції 2026 року. Але дискусії на цю тему в Мюнхені були більш стриманими, ніж в Давосі. Криза відносин з США беззаперечно визнається європейськими лідерами, підтверджується і необхідність все більше покладатись на себе в захисті своїх інтересів, зокрема і безпекових. Проте одночасно є розуміння, що не варто йти на розрив із США, що Європа ще не готова повністю захищати себе власними силами, і що євроатлантичне партнерство ще можна відновити. Тобто йде пошук більш збалансованої позиції Європи у відносинах з США.

Неоднозначне сприйняття Марка Рубіо

Індикатором нинішнього ставлення європейських лідерів і експертів до США і адміністрації Трампа стала неоднозначна реакція на виступ держсекретаря США Марка Рубіо. Відносно м’яка і зовні неконфліктна форма цього виступу викликала позитивні відгуки. В залі конференції під час виступу Рубіо час від часу лунали і оплески. Однак зміст виступу Марка Рубіо підтвердив наявність принципових ідеологічних протирічь між адміністрацією Трампа і більшістю європейських лідерів. І європейці це чітко зрозуміли.

Самопрезентація потенційних лідерів антитрампівської опозиції

Але в Мюнхене проявила себе і інша частина американського політичного істеблішменту – опоненти і критики Трампа з Демократичної партії США. Найбільш помітними були губернатор штату Каліфорнія Ґевін Ньюсом і членкиня Палати представників США Александрія Окасіо-Кортес. Помітив їх і Дональд Трамп, і у своєму агресивному стилі відреагував на їх виступи в Мюнхені. Вся ця ситуація нагадала, особливо в контексті прийдешніх проміжних виборів до конгресу США, що американська політика – це не лише Трамп. Ґевін Ньюсом, між іншим, відвідав «Український дім» на території Мюнхенської конференції. Який би політичний табір не представляли американські політики в Мюнхені, вони демонстрували важливість українського питання для зовнішньої політики США.

Чи нарешті прокинулась Європа?

Діагноз минулого року – Європа прокидається. Зараз нібито вже прокинулася. Першим будильником став Путін. Але остаточно відриває Європу від безпекової летаргії Трамп та його руйнівна зовнішня політика.

Європа, мабуть, дійсно прокинулася, але гарячково визначається, що треба робити і намагається зібрати себе до купи. І це непросто. 27 окремих суб’єктів зі своїми особливими інтересами всередині ЄС. Деякі з цих «суб’єктів» іноді проявляють не зовсім європейські підходи, а дехто демонструє відверто антиєвропейську позицію. А є ще впливові країни поза межами ЄС. А на додаток і в самому Євросоюзі і в НАТО існує «прокляття консенсусу». Є розуміння необхідності глибоких структурних реформ всередині ЄС, але досі не вистачає рішучості для практичної реалізації цих трансформацій. І невідомо, що далі буде з НАТО. І це також підштовхує європейських лідерів до розуміння пріоритетності безпекових питань, і до усвідомлення того, що без України Європа не зможе захистити себе і зараз, і після завершення російсько-української війни.

Жести Китаю

Тема Китаю не була одною з головних на цьогорічній Мюнхенській конференції. Але виступ міністра закордонних справ КНР Ван І, звісно, привернув до себе увагу. Зачепив він і тему російсько-української війни, яку в Китаї називають «українським конфліктом». Пролунали вже відомі тези про те, що Китай не є стороною конфлікту, про готовність сприяти його подоланню, про відданість Китаю принципам поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, критика «блокового протистояння» та використання санкцій. Але пролунали і думки, на які варто звернути увагу. Зокрема, Ван І заявив, що оскільки війна точиться на європейській землі, Європа не може бути просто «глядачем». Він підкреслив: «Європа повинна бути не в меню, а за столом переговорів». Це певною мірою суперечить позиції Росії, і, на мій погляд, цю позицію варто використовувати в інтересах України і Європи.

Важливо і те, що в Мюнхені відбулась зустріч міністрів закордонних справ України і КНР. Для нас діалог з Китаєм потрібний і з точки зору великої ваги КНР в сучасній міжнародній політиці, і тому, що Китай є головним торгівельним партнером для України (у вимірі окремих країн). Китай навряд буде тиснути на Росію і сприяти завершенню російсько-української війни. Але Пекін явно не зацікавлений в ескалації цієї війни і опосередковано, певною мірою може впливати на подальші перспективи мирних переговорів. Міністри закордонних справ обох країн обмінялися офіційними запрошеннями відвідати країни один одного. Також підтверджено інтерес до контактів на найвищому рівні між лідерами держав. Було заявлено про те, що Китай ухвалив рішення надати Україні новий пакет гуманітарної енергетичної допомоги. Нібито дрібниця, але це символічний жест, який має продемонструвати, що Китай не є ворогом для України.

Українське питання в Мюнхені-2026

Питання українсько-російської війни не було головним до початку Мюнхенської безпекової конференції 2026 року (якщо виходити з аналітичної доповіді конференції), але де-факто вийшло на перший план, особливо в другий день конференції. Цьому сприяла і активність Президента Зеленського, української делегації, системна робота всіх українських представників на конференції і позиція наших європейських друзів.

Особливо відзначу позитивну синергію зусиль держави і суспільства, класичної дипломатії і емоційних чинників впливу. Наочним прикладом цього став вдалий дебют «Українського дому» в Мюнхені, який став спільним проєктом Мюнхенської конференції з безпеки, Фонду Віктора Пінчука, Офісу Президента України та Української ради зброярів. В Українському домі була презентована виставка «Україна: на передовій майбутнього». Емоція війни і українського спротиву передавалася і візуально і у виступах на українських заходах конференції наших воїнів, а також українського спортсмена Владислава Гераскевича, який прославився на весь світ своєю принциповою громадянською позицією у вшануванні пам’яті українських героїв.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Китай путін Європа Дональд Трамп Україна Мюнхенська конференція з безпеки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп звинуватив демократів у «хаосі» в Міннеаполісі
Трамп звинуватив демократів у «хаосі» в Міннеаполісі
26 сiчня, 04:31
Андрію Парубію виповнилося б 55 років
55 років від дня народження Андрія Парубія. Політичний шлях та головні етапи кар'єри
31 сiчня, 18:14
Роботизовані системи допомагають Україні у війні проти РФ
Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати
9 лютого, 11:30
Макрон назвав стратегічною помилкою примус України до миру на умовах РФ
Макрон назвав стратегічною помилкою примус України до миру на умовах РФ
13 лютого, 23:12
Reuters: США проведуть переговори щодо України та Ірану в один день
Reuters: США проведуть переговори щодо України та Ірану в один день
14 лютого, 06:49
Армія КНДР на війні проти України опанувала дрони та РЕБ – розвідка
Армія КНДР на війні проти України опанувала дрони та РЕБ – розвідка
14 лютого, 11:54
Сили оборони відбили позиції на Дніпропетровщині – DeepState
Сили оборони відбили позиції на Дніпропетровщині – DeepState
21 лютого, 23:59
Таталіна ставила лайк під дописом з російським військовим гаслом «своих не бросаем»
«Розбиває мені серце». Прихильниця Путіна поскаржилася на пропуск Олімпіади-2026
2 лютого, 14:02
Працює фронтова ППО: Третій корпус за ніч «мінуснув» 33 шахеди, які росіяни скерували на мирні міста
Працює фронтова ППО: Третій корпус за ніч «мінуснув» 33 шахеди, які росіяни скерували на мирні міста
4 лютого, 16:51

Володимир Фесенко

Мюнхен-2026: чи прокинулась нарешті Європа?
Мюнхен-2026: чи прокинулась нарешті Європа?
Український день у Мюнхені: ключові тези
Український день у Мюнхені: ключові тези
Мюнхен-2026: що Україна має донести світу
Мюнхен-2026: що Україна має донести світу
Як «енергетичне перемир'я» обернулося проти Трампа
Як «енергетичне перемир'я» обернулося проти Трампа
Що насправді стоїть за енергетичним перемир'ям і чого чекати Україні
Що насправді стоїть за енергетичним перемир'ям і чого чекати Україні
Трамп і Давос: іронія долі
Трамп і Давос: іронія долі

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua