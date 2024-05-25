Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2024 року

На Харківському напрямку з початку доби противник тричі атакував українські підрозділи

Із початку поточної доби відбулося 21 бойове зіткнення на фронті в Україні. Ворог здійснив один ракетний удар із використанням чотирьох ракет і чотири авіаційні удари КАБами, 479 обстрілів позицій наших військ, з них сім – із використанням реактивних систем залпового вогню.

Також росіяни застосували 25 ударних дронів-камікадзе.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Сили оборони продовжують оборонну операцію, зосереджують основні зусилля на відсічі нападу противника та відновлення територіальної цілісності України. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту за сьогодні

Протягом минулої доби на всьому фронті російсько-української війни відбулося загалом 103 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, ворог завдав два ракетні удари із використанням трьох ракет, 48 авіаційних ударів 84-ма КАБами та задіяв 972 дрони-камікадзе (один ударний БПЛА типу «Ланцет» та 971 FPV-дрон).

Окупанти 3272 рази обстріляли позиції наших військ та населені пункти з різних видів озброєння, із них 90 – з реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу та два об’єкти інфраструктури противника.

На Харківському напрямку

Із початку доби противник тричі атакував українські підрозділи. Дві штурмові дії відбито в районі Липців без успіху для противника. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують укріплювати свої рубежі.

За уточненими даними за минулу добу на Харківському напрямку ворог втратив 148 окупантів, з них 35 загиблими та 113 пораненими. Також українськими воїнами знищено п’ять ворожих артсистем, вісім БпЛА, п’ять автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено: одну броньовану машину, п’ять артсистем, один засіб ППО, три автомобілі та дві одиниці спецтехніки. Уражено 24 бліндажі противника.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Підрозділи наших військ відбили вже дві атаки противника в районі Петропавлівки та Невського. Ще одне бойове зіткнення триває. Ситуація напружена. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оброни. Вживаються заходи для стабілізації обстановки.

За уточненими даними, за минулу добу втрати противника на Куп’янському напрямку склали 123 особи. Також знищено три автомобілі, пошкоджено танк, артсистему та бойову броньовану машину.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Відбито ворожу атаку в районі Торського.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Із початку доби відбулося два бойові зіткнення, одне з них ще триває неподалік Виїмки. Варто зазначити, що тут українські воїни мали успіх на окремих ділянках.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Окупанти уже двічі атакували в районі Кліщіївки. Одну спробу ворожого штурму відбито, ще одна триває. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Із початку доби ворог чотири рази атакував позиції наших військ. Силами оборони одну атаку відбито неподалік Невельського. Тривають бої в районах Сокола та Яснобродівки.

За уточненими даними, за минулу добу на Покровському напрямку втрати противника склали: 286 загарбників вбитими та пораненими. Наші воїни знищили три танки, чотири автомобілі та склад з боєприпасами. Крім того пошкоджено два ворожих танки, бронетранспортер і два автомобілі противника.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Підрозділи наших військ відбили дві спроби противники просунутись в районах Красногорівки та Костянтинівки.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Противник спробував витіснити підрозділили Сил оборони в районі Старомайорського Донецької області. Зазнав невдачі та відступив.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Відбито атаку окупантів біля Роботиного. Наразі триває бій поблизу Новоандріївки. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок. У ході боїв противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

мапа: deepstate

Втрати Росії у війні на 25 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 25 травня втратила:

особового складу ‒ близько 500080 (+1140) осіб,

танків ‒ 7650 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,

артилерійських систем – 12929 (+27) од,

РСЗВ – 1082 (+2) од,

засоби ППО ‒ 814 (+1) од,

літаків – 356 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),

крилаті ракети ‒ 2209 (+0),

кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,

спеціальна техніка ‒ 2104 (+3).

Втрати ворога станом на 25 травня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 25 травня:

у Чорному морі один ворожий корабель;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – вісім суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 25 травня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 822-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, окупанти просунулися на північний схід від Харкова. Російські війська атакували на Сіверському напрямку, вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, на схід від Часового Яру, поблизу Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).