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Велика Британія підрахувала втрати Росії від її дронів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Велика Британія підрахувала втрати Росії від її дронів
ЗСУ за допомогою британських дронів знищили російської техніки на понад 50 млрд грн
фото з відкритих джерел

Україна отримала від Британії понад 4 тис. безпілотників 30 різних типів 

З початку повномасштабної війни дрони, які отримала Україна від Великої Британії, знищили російської техніки на 1 млрд фунтів стерлінгів (понад 50,7 млрд грн). Про це заявив британський міністр оборони Грант Шаппс, пише The Telegraph.

За словами міністра, Велика Британія передала Україні понад 4 тис. безпілотних літальних апаратів вартістю 500 млн фунтів стерлінгів (понад 25,3 млрд грн), а протягом наступного року Лондон витратить на дрони ще 325 млн (16,5 млрд грн). Мова йде про понад 30 різних типів БПЛА.

«Наша співпраця мала визначний вплив на поле бою», − наголосив він.

Шаппс зазначив, що британські розвідувальні безпілотники подолали російські системи протиповітряної оборони в окупованому Криму. Він також додав, що британські дрони середньої вантажопідйомності до 55 фунтів (майже 30 кг), здатні перевозити вантажі середнього розміру, наприклад, продукти харчування, допомагали поповнювати запаси українських сил генераторами, продуктами, водою та боєприпасами.

Британський міністр оборони також відзначив безпілотники, які наводили українську артилерію і ракети на російські цілі, а також дрони-камікадзе, які успішно «зробили свій внесок».

Нагадаємо, Велика Британія надсилає Україні пакет військової допомоги на суму понад 217 мільйонів євро для посилення її повітряної та морської оборони, включаючи радари ППО, радіолокаційні приманки, системи радіоелектронної боротьби, малі катери та розвідувальні безпілотники. За словами міністра оборони Гранта Шаппса, новий пакет допоможе захистити інфраструктуру України.

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Теги: росія міністр Велика Британія Україна безпілотник втрати

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