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Норвегія домоможе відновити енергетичну інфраструктуру одного з українських регіонів

Ярослав Романюк
glavcom.ua
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Норвегія домоможе відновити енергетичну інфраструктуру одного з українських регіонів
Нинішній стан енергетичних об'єктів гірший, ніж після минулорічних атак РФ
фото з відкритих джерел

Збитки та втрати в енергетиці внаслідок вторгнення РФ перевищили $56 млрд  

Норвегія надасть 1,1 мільярда норвезьких крон (близько $103 млн) на підтримку України. Про це йдеться в заяві норвезького уряду. 

«Росія здійснює масові, систематичні атаки, щоб паралізувати енергомережу, але українці працюють день і ніч, щоб забезпечити необхідне постачання електроенергії для населення», – заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Зазначається, що 120 мільйонів норвезьких крон спрямують через Програму розвитку ООН на ремонт енергетичної інфраструктури, що забезпечує електроенергією Харківську область. Премʼєр Норвегії додав, що ці гроші допоможуть забезпечити стабільне електропостачання для пологових блоків та операційних сімох лікарень Харківської області.

Нагадуємо, що завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення державний «Енергоатом» почне виплачувати свої борги, а енергетичні компанії отримають кошти на відновлення пошкодженого внаслідок російських обстрілів обладнання. Про це заявив віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець. 

Він пояснив, що на «Енергоатом» покладені спеціальні обов’язки з підтримки тарифу для населення, через що компанія утворила ланцюг боргів в енергетиці і гроші не отримали усі учасники ринку.

Раніше повідомлялося, що національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» виведе у ремонт ще один енергоблок, що збільшить дефіцит генерації в енергосистемі. 

«Найближчими днями «Енергоатом» виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник.  Про це повідомила Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись. Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Компанія зазначає, що безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які включать перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.

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Теги: росія міністр українці ремонт населення втрати

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