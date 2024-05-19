Втрати ворога станом на 19 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 816-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 19 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 19 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 19 травня втратила:

особового складу‒ близько 492290 (+1210) осіб;

танків ‒ 7576 (+16) од.;

бойових броньованих машин ‒ 14630 (+35) од.;

артилерійських систем – 12687 (+48) од.;

РСЗВ – 1074 (+3) од.;

засоби ППО ‒ 803 (+2) од.;

літаків – 354 (+0) од.;

гелікоптерів – 326 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47);

крилаті ракети ‒ 2204 (+1);

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.;

підводні човни ‒- 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82) од.;

спеціальна техніка ‒ 2077 (+2).

Втрати ворога станом на 19 травня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 19 травня:

У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі чотири ворожі кораблі, серед них один – носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 11 суден; з них шість рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 19 травня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 816-й день повномасштабної війни в Україні.

За даними аналітиків ISW, Росія, ймовірно, готується до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку російські війська, ймовірно, мають намір розпочати після очікуваного захоплення ними Вовчанська.