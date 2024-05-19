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Втрати ворога станом на 19 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 19 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 816-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Pan Doktor/Twitter

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 19 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 19 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 19 травня втратила:

  • особового складу‒ близько 492290 (+1210) осіб;
  • танків ‒ 7576 (+16) од.;
  • бойових броньованих машин  ‒ 14630 (+35) од.;
  • артилерійських систем – 12687 (+48) од.;
  • РСЗВ  – 1074 (+3) од.;
  • засоби ППО  ‒ 803 (+2) од.;
  • літаків – 354 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47);
  • крилаті ракети ‒ 2204 (+1);
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.;
  • підводні човни ‒- 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82) од.;
  • спеціальна техніка  ‒ 2077 (+2).
Втрати ворога станом на 19 травня 2024 року
Втрати ворога станом на 19 травня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 19 травня:

  • У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі чотири ворожі кораблі, серед них один – носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 11 суден; з них шість рухалися з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 19 травня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 19 травня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 816-й день повномасштабної війни в Україні. 

За даними аналітиків ISW, Росія, ймовірно, готується до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку російські війська, ймовірно, мають намір розпочати після очікуваного захоплення ними Вовчанська. 

Теги: Генштаб втрати війна фронт

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