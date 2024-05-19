Втрати ворога станом на 19 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 19 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 19 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 19 травня втратила:
- особового складу‒ близько 492290 (+1210) осіб;
- танків ‒ 7576 (+16) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 14630 (+35) од.;
- артилерійських систем – 12687 (+48) од.;
- РСЗВ – 1074 (+3) од.;
- засоби ППО ‒ 803 (+2) од.;
- літаків – 354 (+0) од.;
- гелікоптерів – 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47);
- крилаті ракети ‒ 2204 (+1);
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.;
- підводні човни ‒- 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82) од.;
- спеціальна техніка ‒ 2077 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 19 травня:
- У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі чотири ворожі кораблі, серед них один – носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 11 суден; з них шість рухалися з протоки Босфор;
- до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нині триває 816-й день повномасштабної війни в Україні.
За даними аналітиків ISW, Росія, ймовірно, готується до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку російські війська, ймовірно, мають намір розпочати після очікуваного захоплення ними Вовчанська.
Коментарі — 0