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Як довго Росія зможе підтримувати свій наступ в Україні? Washington Post назвала терміни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як довго Росія зможе підтримувати свій наступ в Україні? Washington Post назвала терміни
Країна-агресорка більше не виробляє сучасної бойової техніки та зброї, а віддає перевагу простішим зразкам
фото з відкритих джерел

Переналаштування економіки та купівля компонентів для озброєння в обхід санкцій дозволили Росії оговтатися від ранніх втрат в Україні

Росія наростила військове виробництво, поповнюючи запаси стандартної зброї та боєприпасів, і, ймовірно, зможе чинити тиск на Україну принаймні протягом наступних двох років. Про це пише газета The Washington Post

У статті йдеться, що Кремль знаходиться у виграшному становищі через перевагу в чисельності солдатів, здатності озброїти їх старою, але надійною зброєю та готовністю нести важкі втрати.

«Переналаштувавши свою економіку на військовий лад, змусивши існуючі підприємства працювати з перевантаженням для виробництва чи ремонту старого обладнання, а також закупивши деталі в Ірану, Китаю та Північній Кореї, Росія несподівано оговталася від своїх ранніх втрат в Україні», – зазначають аналітики.

Микола Кульбака, російський економіст, повідомив, що країна-агресорка більше не виробляє сучасної бойової техніки, але випускає набагато більше простішого робочого обладнання, гвинтівок, снарядів, масової зброї для масових солдатів.

Офіційні особи США спочатку вважали, що через війну в Україні армія РФ серйозно деградувала російську армію, але генерал Крістофер Дж. Каволі, головний командувач США в Європі, заявив про протилежне. Цього місяця він заявив у Конгресі, що у Москви зараз більше солдатів, ніж на початку вторгнення, а її збройні сили «продемонстрували зростаючу здатність вчитися та адаптуватися до нових умов».

Майкл Гьєрстад, аналітик із наземних війн у Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS), заявив, що, на його думку, Росія може виробляти до 330 танків на рік, але насправді будує половину цієї кількості. Окрім цього, РФ збільшує кількість танків шляхом відновлення старої бронетехніки, виведеної зі складу.

Гьєрстад заявив, що Росія прагне компенсувати постачання передової західної техніки в Україну, віддаючи пріоритет кількості і виділяючи якісніші танки лише найбільш підготовленим підрозділам. В той самий час підрозділи, які складаються з призовників та колишніх в'язнів отримують машини Т-55 і Т-62.

«Вони перетворили старі торгові центри на підприємства з виробництва дронів, де їм, імовірно, вдалося значно розширити виробництво», – наголосив Фабіан Хінц, експерт із дронів. Він додав, що країні-агресорці «не обов'язково ставати найінноваційнішою армією у світі». За його словами, якщо росіянам вдалося отримати кілька систем, що добре працюють, таких як «Ланцет», а потім вдалося збільшити виробництво, це вже досить небезпечно.

Нагадаємо, верховний головнокомандувач України Олександр Сирський заявив, що ситуація на східній лінії фронту «значно погіршилася», і українська армія щосили намагається зупинити багатосторонній наступ РФ, який посилюється. Financial Times із посиланням на українських і західних чиновників повідомляє, що російські війська, можливо, планують влітку наступати відразу на чотирьох напрямках.

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Теги: безпілотник війна Україна наступ танки армія росія

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