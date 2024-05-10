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Ворог готується до нових спроб прориву Часового Яру: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ворог готується до нових спроб прориву Часового Яру: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти нещодавно просунулися на захід від Донецька

Російське Південне угруповання військ (наразі дислокується між Сіверськом і районом Мар’їнки) перегруповується для підготовки до нових спроб прориву Часового Яру. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

9 травня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Російські війська продовжили наземні атаки на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), але не зробили жодного підтвердженого просування. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід від Сіверська поблизу Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська біля Виїмки.

9 травня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, але жодних підтверджених наступів не зробили. Російські війська здійснили наземні атаки в Новому мікрорайоні, біля Іванівського, Кліщіївки, Ступочок. 

Український військовий оглядач Костянтин Машовець попереджав, що російське Південне угруповання військ (наразі дислокується між Сіверськом і районом Мар’їнки) перегруповується для підготовки до нових спроб прориву до Часового Яру, що, за словами Машовця, пояснює незначне зменшення російських атак в цьому районі за останні кілька днів.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі наступальних операцій поблизу населеного пункту. Геолокаційні кадри показують, що частини російської 114-ї мотострілецької бригади просунулися до центральної частини Уманського.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від міста Донецька і, як повідомляється, забезпечили додаткові успіхи в цьому районі 9 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 травня, показують, що російські війська просунулися в східну Красногорівку (на захід від міста Донецьк) вздовж вулиці Чайковського.

Російські джерела стверджують, що російські війська просуваються в районі кордону Донецько-Запорізької області під час потужних наземних ударів. ISW ще не спостерігав візуального підтвердження російських заяв, але нещодавно підтвердила просування росіян в Урожайне.

Повідомляється, що 9 травня російські війська просунулися на захід Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в центрі Роботиного та на північ від населеного пункту.

9 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили кілька атак росіян біля Кринок на східному (лівому березі) Херсонської області.

Теги: Генштаб наступ війна фронт

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