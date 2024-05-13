Головна Новини
search button user button menu button

Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Папа Римський готовий посприяти обміну полоненими
фото з відкритих джерел

Понтифік закликав молитися за мир

Під час недільної молитви Папа Римський Франциск повторив заклик до обміну полоненими між Україною та Росією і запевнив у готовності сприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку. Про це пише Vatican News.

«Я знову звертаюся із закликом до загального обміну всіх полонених між Росією та Україною, запевняючи у готовності Святого престолу посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих. І надалі молімося за мир в Україні, в Палестині, в Ізраїлі, в М'янмі. Молімося за мир», – закликав Папа Франциск.

Папа Римський також нагадав про те, що в другу неділю травня у багатьох частинах світу відзначається День матері.

«Сьогодні в багатьох країнах відзначається День матері, згадаймо з вдячністю всіх матерів», – додав понтифік.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вкотре закликав Україну до переговорів з РФ. Нова заява понтифіка прозвучала не лише щодо війни в Україні, а й щодо Сектора Гази. На його думку, «досягнутий мир кращий, ніж безкінечна війна».

Раніше повідомлялося, що папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва з робочим візитом, однак тільки в тому разі, якщо така поїздка буде поєднана з візитом до Москви. 

Папа Римський Франциск також зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він сказав: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. За його словами, Папа використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв’юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів.

Читайте також:

Теги: Папа Римський війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх – Генштаб
Тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх – Генштаб
Сьогодні, 01:53
Намагаючись залишити за собою вже захоплене, РФ максимально завищуватиме вимоги
Росія піднімає ставки перед виборами у Європі
8 травня, 21:30
Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі
Удар по військовому аеродрому в Джанкої: з’явилися супутникові знімки
2 травня, 16:22
Росія атакувала цивільну інфраструктуру в Одесі
Ракетна атака на Одесу: оприлюднено відео наслідків російського удару
1 травня, 04:01
Ліван випустив ракети та безпілотники по Ізраїлю: поранено 14 військових
Ліван випустив ракети та безпілотники по Ізраїлю: поранено 14 військових
17 квiтня, 23:23
Зеленський підписав закон про мобілізацію, помер письменник Дмитро Капранов. Головне за 16 квітня
Зеленський підписав закон про мобілізацію, помер письменник Дмитро Капранов. Головне за 16 квітня
16 квiтня, 21:00
Україна має перемогти у війні з Росією
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України дав пораду українцям
13 квiтня, 21:16
На початок квітня в Україні 6057 гравцям було обмежено доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх
Скільком людям держава заборонила грати в азартні ігри? Оприлюднено дані
13 квiтня, 10:04
На думку Веніславського, закон про мобілізацію буде підписано максимум через 10 днів
Коли закон про мобілізацію вступить у дію? Нардеп відповів
13 квiтня, 09:21

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
48K
Євробачення 2024. Від кого Україна отримала найвищий бал (список)
19K
День медсестри: привітання, листівки та побажання
13K
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
13K
Наступ на Харківщині: розвідка звернулася до окупантів
9769
Стало відомо, коли Україна може отримати перші F-16

Новини

Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Сьогодні, 04:50
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
Вчора, 20:45
Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи, – «Центр Разумкова»
Вчора, 13:58
Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
11 травня, 16:39
В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: майже 100 постраждалих
11 травня, 09:34
Атака на Харків та вибухи в російських областях: головне за ніч
11 травня, 06:10

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua