Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ

Понтифік закликав молитися за мир

Під час недільної молитви Папа Римський Франциск повторив заклик до обміну полоненими між Україною та Росією і запевнив у готовності сприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку. Про це пише Vatican News.

«Я знову звертаюся із закликом до загального обміну всіх полонених між Росією та Україною, запевняючи у готовності Святого престолу посприяти будь-яким зусиллям у цьому напрямку, особливо щодо важкопоранених і хворих. І надалі молімося за мир в Україні, в Палестині, в Ізраїлі, в М'янмі. Молімося за мир», – закликав Папа Франциск.

Папа Римський також нагадав про те, що в другу неділю травня у багатьох частинах світу відзначається День матері.

«Сьогодні в багатьох країнах відзначається День матері, згадаймо з вдячністю всіх матерів», – додав понтифік.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вкотре закликав Україну до переговорів з РФ. Нова заява понтифіка прозвучала не лише щодо війни в Україні, а й щодо Сектора Гази. На його думку, «досягнутий мир кращий, ніж безкінечна війна».

Раніше повідомлялося, що папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва з робочим візитом, однак тільки в тому разі, якщо така поїздка буде поєднана з візитом до Москви.

Папа Римський Франциск також зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він сказав: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. За його словами, Папа використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв’юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів.