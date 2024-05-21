Втрати ворога станом на 21 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1380 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 21 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 21 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 21 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 495070 (+1380) осіб,
- танків ‒ 7605 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34) од,
- артилерійських систем – 12779 (+42) од,
- РСЗВ – 1077 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 811 (+4) од,
- літаків – 354 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54),
- крилаті ракети ‒ 2207 (+2),
- кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72) од,
- спеціальна техніка ‒ 2085 (+6).
Активність флоту окупантів станом на 21 травня:
- у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- у Середземному морі три ворожі кораблі, серед них два носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – вісім суден; з них два рухалися з протоки Босфор;
- до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
Уночі 21 травня 2024 року противник атакував 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, мис Чауда – Крим. У результаті протиповітряного бою збито 28 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.
Нагадаємо, триває 818-й день повномасштабної війни в Україні.
Як повідомлялося, окупанти підтвердили наступ у Вовчанську на Харківщині та просунулися поблизу Часового Яру і Авдіївки на Донеччині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
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