Втрати ворога станом на 21 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 818-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1380 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 21 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 21 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 21 травня втратила:

особового складу ‒ близько 495070 (+1380) осіб,

танків ‒ 7605 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34) од,

артилерійських систем – 12779 (+42) од,

РСЗВ – 1077 (+1) од,

засоби ППО ‒ 811 (+4) од,

літаків – 354 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54),

крилаті ракети ‒ 2207 (+2),

кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72) од,

спеціальна техніка ‒ 2085 (+6).

Втрати ворога станом на 21 травня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 21 травня:

у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

у Середземному морі три ворожі кораблі, серед них два носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – вісім суден; з них два рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 21 травня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Уночі 21 травня 2024 року противник атакував 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, мис Чауда – Крим. У результаті протиповітряного бою збито 28 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 21 травня травня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, триває 818-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, окупанти підтвердили наступ у Вовчанську на Харківщині та просунулися поблизу Часового Яру і Авдіївки на Донеччині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).