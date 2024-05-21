Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 21 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 21 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 818-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1380 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 21 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 21 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 21 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 495070 (+1380) осіб,
  • танків ‒ 7605 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34) од,
  • артилерійських систем – 12779 (+42) од,
  • РСЗВ – 1077 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 811 (+4) од,
  • літаків – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54),
  • крилаті ракети ‒ 2207 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2085 (+6).
Втрати ворога станом на 21 травня 2024 року
Втрати ворога станом на 21 травня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 21 травня:

  • у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • у Середземному морі три ворожі кораблі, серед них два носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – вісім суден; з них два рухалися з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 21 травня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 21 травня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Уночі 21 травня 2024 року противник атакував 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, мис Чауда – Крим. У результаті протиповітряного бою збито 28 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 21 травня травня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 21 травня травня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, триває 818-й день повномасштабної війни в Україні. 

Як повідомлялося, окупанти підтвердили наступ у Вовчанську на Харківщині та просунулися поблизу Часового Яру і Авдіївки на Донеччині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Теги: наступ втрати Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стаття в The New York Times наробила галасу серед українців
Що не так з «апокаліптикою» від The New York Times
15 травня, 17:37
Ракета X-59 була знайдена 19 квітня
Російська авіація скинула ракету X59 на Білгородську область
23 квiтня, 06:20
Триває 800-й день повномасштабної війни РФ
Втрати ворога станом на 3 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
3 травня, 08:01
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
4 травня, 21:22
Один з окупантів, який добровільно здався Силам оборони в полон
Узятий в полон окупант показав інструкцію, яку йому видали командири
13 травня, 16:05
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2024 року
12 травня, 08:42
Наразі із Харківщини евакуйовано вже понад 4500 жителів
На Харківщині триває евакуація мешканців прикордоння: зворушливі фото
12 травня, 17:33
Нині триває 812-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
15 травня, 08:12
У Краматорську лунають вибухи
У Краматорську лунають вибухи
18 травня, 11:24

Події в Україні

Втрати ворога станом на 21 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Ворог атакував Харків: є влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури
Ворог атакував Харків: є влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури
Окупанти наступають на Харківщині та Донеччині: аналіз ISW
Окупанти наступають на Харківщині та Донеччині: аналіз ISW
Атака на Харків: влада повідомила про наслідки
Атака на Харків: влада повідомила про наслідки
ЗМІ розкрили плани наступальної операції РФ на Харківщині
ЗМІ розкрили плани наступальної операції РФ на Харківщині
У Харкові пролунала серія вибухів
У Харкові пролунала серія вибухів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Фанати помітили емблему Московського патріархату на формі Усика: чи справді це так
23K
Стало відомо, на якому гелікоптері розбився президент Ірану
14K
«Ми ще станцюємо!». Ірина Білик запросила у своє шоу хореографа, який втратив на фронті ногу
11K
Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст
9717
Іран не запросив Путіна на похорон Раїсі: Кремль знайшов причину
9263
Президент Болгарії зробив скандальну заяву про війну в Україні

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua