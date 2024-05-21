Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти наступають на Харківщині та Донеччині: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти наступають на Харківщині та Донеччині: аналіз ISW
ЗСУ стримують ворога на кількох напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти нещодавно просунулися на захід від Донецька

Окупанти підтвердили наступ у Вовчанську на Харківщині та просунулися поблизу Часового Яру і Авдіївки на Донеччині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

20 травня російські війська продовжували наступ у районі Липців, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на 200-400 метрів біля Липців і захопили дачну територію на північ від Липців. Російське джерело стверджувало, що російські війська також просунулися біля Зеленого. Проте ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ у Вовчанську на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 20 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Вовчанська на північ від річки Вовча. Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська продовжували наступ у районі Вовчанська та Стариці.

Російські джерела стверджували, що російські військові, які діяли на Вовчанському напрямку, скаржилися на те, що відкрита місцевість не дозволяє швидко доставляти російські боєприпаси до лінії фронту, ймовірно, маючи на увазі те, що російські наземні лінії зв’язку (GLOC) на відкритій місцевості вразливі до українських блокуючих ударів.

Повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Кремінної під час продовження наземних атак уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 20 травня. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Білогорівку (на південь від Кремінної), але російські блогери розкритикували заяву МО як передчасну.

20 травня російські війська продовжували штурм на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Часового Яру на тлі продовження наступальних операцій росіян у цьому районі 20 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 травня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на півдні Кліщіївки. Також російські сили нещодавно просунулися на захід від Авдіївки, зокрема в Нетайловому.

Окупанти нещодавно просунулися на захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 травня, показують, що російські сили просунулися на південний схід від Красногорівки (на захід від міста Донецьк). 20 травня російські війська продовжили наземні штурми в районі кордону Донецько-Запорізької області, зокрема на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного та Старомайрського.

Повідомляється, що російські війська нещодавно незначно просунулися на півночі Роботиного і, ймовірно, захопили населений пункт. Також росіяни нещодавно незначно просунулися на острів Великий Потьомкін у дельті річки Дніпро. 

Читайте також: Генштаб назвав втрати ворога на Харківському напрямку від 10 травня
Теги: окупанти ЗСУ війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тайлер Андерсон вів YouTube-канал Geek Journal, що спеціалізується на оглядах українських та світових фільмів
Відомий блогер мобілізувався до лав ЗСУ
21 квiтня, 15:17
Анатолій Шкрібляк про підтримку військових компанією «Добродія Фудз»
Анатолій Шкрібляк про підтримку військових компанією «Добродія Фудз» реклама
25 квiтня, 16:03
Якщо не зупинити путінську армію на українській землі, світ опиниться на порозі Третьої світової
Генерал назвав країни, які можуть допомогти Росії напасти на Європу
27 квiтня, 15:18
Ілля Чернілевський брав участь у бойових діях на Донеччині
Поет, сценарист, бард та кіноперекладач. Згадаймо Іллю Чернілевського
30 квiтня, 09:00
Наразі воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть до 13 травня 2024 року
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
6 травня, 16:01
Борис Васильєв був проректором Міжнародного гуманітарного університету
Внаслідок ракетного удару по Одесі загинув проректор МГУ Борис Васильєв
29 квiтня, 22:49
«Метінвест» працює над підготовчими етапами ключових стратегічних проєктів: на 2024-й запланований обсяг капінвестицій на рівні минулого – близько $319 млн
«Метінвест» визнано одним із найбільших інвесторів України у 2022-2023 роках новини компаній
10 травня, 12:19
Ворог готується до нових спроб прориву Часового Яру: аналіз ISW
Ворог готується до нових спроб прориву Часового Яру: аналіз ISW
10 травня, 04:23
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна зможе утримати фронт на Харківщині
Державний секретар США прокоментував наступ Росії на Харківщині
12 травня, 18:56

Події в Україні

Окупанти наступають на Харківщині та Донеччині: аналіз ISW
Окупанти наступають на Харківщині та Донеччині: аналіз ISW
Атака на Харків: влада повідомила про наслідки
Атака на Харків: влада повідомила про наслідки
ЗМІ розкрили плани наступальної операції РФ на Харківщині
ЗМІ розкрили плани наступальної операції РФ на Харківщині
У Харкові пролунала серія вибухів
У Харкові пролунала серія вибухів
Генштаб назвав втрати ворога на Харківському напрямку від 10 травня
Генштаб назвав втрати ворога на Харківському напрямку від 10 травня
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Фанати помітили емблему Московського патріархату на формі Усика: чи справді це так
22K
Стало відомо, на якому гелікоптері розбився президент Ірану
17K
Німецька федеральна земля вимагає зміни вимог щодо мігрантів
11K
«Ми ще станцюємо!». Ірина Білик запросила у своє шоу хореографа, який втратив на фронті ногу
9736
Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст
9154
Іран не запросив Путіна на похорон Раїсі: Кремль знайшов причину

Новини

За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
17 травня, 19:29

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua