Окупанти наступають на Харківщині та Донеччині: аналіз ISW

Окупанти нещодавно просунулися на захід від Донецька

Окупанти підтвердили наступ у Вовчанську на Харківщині та просунулися поблизу Часового Яру і Авдіївки на Донеччині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

20 травня російські війська продовжували наступ у районі Липців, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на 200-400 метрів біля Липців і захопили дачну територію на північ від Липців. Російське джерело стверджувало, що російські війська також просунулися біля Зеленого. Проте ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ у Вовчанську на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 20 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Вовчанська на північ від річки Вовча. Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська продовжували наступ у районі Вовчанська та Стариці.

Російські джерела стверджували, що російські військові, які діяли на Вовчанському напрямку, скаржилися на те, що відкрита місцевість не дозволяє швидко доставляти російські боєприпаси до лінії фронту, ймовірно, маючи на увазі те, що російські наземні лінії зв’язку (GLOC) на відкритій місцевості вразливі до українських блокуючих ударів.

Повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Кремінної під час продовження наземних атак уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 20 травня. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Білогорівку (на південь від Кремінної), але російські блогери розкритикували заяву МО як передчасну.

20 травня російські війська продовжували штурм на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Часового Яру на тлі продовження наступальних операцій росіян у цьому районі 20 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 травня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на півдні Кліщіївки. Також російські сили нещодавно просунулися на захід від Авдіївки, зокрема в Нетайловому.

Окупанти нещодавно просунулися на захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 травня, показують, що російські сили просунулися на південний схід від Красногорівки (на захід від міста Донецьк). 20 травня російські війська продовжили наземні штурми в районі кордону Донецько-Запорізької області, зокрема на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного та Старомайрського.

Повідомляється, що російські війська нещодавно незначно просунулися на півночі Роботиного і, ймовірно, захопили населений пункт. Також росіяни нещодавно незначно просунулися на острів Великий Потьомкін у дельті річки Дніпро.