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Втрати ворога станом на 3 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 3 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 800-й день повномасштабної війни РФ
фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія ліквідувала понад тисячу загарбників за минулу добу

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 3 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 3 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 3 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 472 140 (+1270) осіб;
  • танків ‒ 7 354 (+22) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 14 129 (+33) од;
  • артилерійських систем – 12 102 (+58) од;
  • РСЗВ – 1 053 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 786 (+2) од;
  • літаків – 348 (+0) од;
  • гелікоптерів – 325 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 580 (+19);
  • крилаті ракети ‒ 2 126 (+0);
  • кораблі / катери ‒ 26 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 266 (+42) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1 993 (+5).
Втрати ворога станом на 3 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 3 травня:

В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 2 судна, з них 0 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 3 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

Наразі триває 800-день повномасштабного вторгнення. Протягом 2 травня ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нашими воїнами відбито 22 атаки на Бахмутському напрямку та 12 атак на Куп'янському.

Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Теги: авіація армія Генштаб 2 травня втрати ворог

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