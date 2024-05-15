Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1510 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 15 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 15 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 15 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 486940 (+1510) осіб,
- танків ‒ 7510 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14508 (+48) од,
- артилерійських систем – 12538 (+23) од,
- РСЗВ – 1070 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
- літаків – 351 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2199 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48) од,
- спеціальна техніка ‒ 2061 (+7)
Активність флоту окупантів станом на 15 травня:
- В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі три ворожі кораблі, серед них один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
до Азовського моря – 8 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор. До Чорного моря– 12 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 812-й день повномасштабної війни в Україні.
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