Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1510 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 15 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 15 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 15 травня втратила:

особового складу ‒ близько 486940 (+1510) осіб,

танків ‒ 7510 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 14508 (+48) од,

артилерійських систем – 12538 (+23) од,

РСЗВ – 1070 (+0) од,

засоби ППО ‒ 798 (+0) од,

літаків – 351 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30),

крилаті ракети ‒ 2199 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48) од,

спеціальна техніка ‒ 2061 (+7)

Активність флоту окупантів станом на 15 травня:

В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі три ворожі кораблі, серед них один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 8 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор. До Чорного моря– 12 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нині триває 812-й день повномасштабної війни в Україні.