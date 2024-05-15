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Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 812-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1510 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 15 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 15 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 15 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 486940 (+1510) осіб,
  • танків  ‒ 7510 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14508 (+48) од,
  • артилерійських систем – 12538 (+23) од,
  • РСЗВ – 1070 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
  • літаків  – 351 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30),
  • крилаті ракети  ‒ 2199 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2061 (+7)
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 15 травня:

  • В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі три ворожі кораблі, серед них один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
до Азовського моря – 8 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор. До Чорного моря– 12 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нині триває 812-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб втрати

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