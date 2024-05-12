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Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2024 року

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2024 року
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці
фото: Генштаб

Нашими воїнами відбито 27 атак на Краматорському напрямку 

Протягом доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.

Загалом, протягом доби ворог завдав 13 ракетних та 118 авіаційних ударів, здійснив 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2024 року фото 1

 

Останні новини з фронту за сьогодні

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
У Сіверському операційному районі, в Чернігівській та Сумській областях, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Суми.

На Харківському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські Хутори Харківської області.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Твердохлібове, Сергіївка Луганської області.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Новосадове, Терни Донецької області.

На Сіверському напрямку

Силами оборони відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Краматорському напрямку

Нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка, Новий Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару у районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2024 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Проте, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Покровському напрямку

Нашими захисниками відбито 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Карлівка, Миколаївка, Олександропіль, Стара Миколаївка, Прогрес, Новогродівка Донецької області.

На Курахівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Солодке, Красногорівка, Водяне, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2024 року фото 5

На Времівському напрямку

Нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Сторожеве Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2024 року фото 6

На Придніпровському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Антонівка Херсонської області.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Втрати Росії у війні на 11 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 травня втратила:

  • особового складу  ‒ близько 482290 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 7454 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 14375 (+22) од.,
  • артилерійських систем – 12472 (+30) од.,
  • РСЗВ – 1066 (+2) од.,
  • засоби ППО ‒ 797 (+1) од.,
  • літаків – 350 (+1) од.,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2194 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.,
  • підводні човни / submarines ‒ 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16819 (+64) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 2042 (+2).

«У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі», – уточнив Генштаб.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2024 року фото 7

Нині триває 809-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

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Теги: Костянтинівка Лиман ворог втрати фронт Макіївка населення Україна Миколаїв Генштаб Часів Яр

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