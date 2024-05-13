Узятий в полон окупант показав інструкцію, яку йому видали командири

Один з окупантів, який добровільно здався Силам оборони в полон

Як зазначено в листівці, кожен окупант, який вирішить здатися в полон отримає ув’язнення станом на 10 років

Російське командування видало своїм солдатам інструкції, в яких описано здача в полон як «зрада Росії» та «зрада присязі». Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Зокрема, в одного з окупантів, який добровільно здався Силам оборони в полон, військові знайшли так зване привітання до 9 травня. У ньому йдеться про те, що для росіянина «немає нічого гіршого, ніж здача в полон ворогу».

Також в записці зазначено, що кожен окупант, який вирішить здатися в полон отримає ув’язнення станом на 10 років.

Не обійшлося в інструкції й без похвали російського диктатора Володимира Путіна, звинувачення України в нацизмі та критики Заходу.

Агітаційні вітальні листівки, які видає російське командування окупантам фото: Telegram/Юрій Бутусов

Нагадаємо, Росія вербує на війну проти України громадян щонайменше 21-ї країни. Переважно це студенти та мігранти.

Раніше українські прикордонники взяли в полон мешканця Луганської області, якого мобілізували російські окупанти.

До слова, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.