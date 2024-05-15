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Що не так з «апокаліптикою» від The New York Times

glavcom.ua
Стаття в The New York Times наробила галасу серед українців
фото: Depositphotos

Такі матеріали треба повністю, а видавати заради хайпу кілька вирваних з контексту цитат Буданова не варто

Великого розголосу в інформаційному полі набула стаття в The New York Times «Зіткнувшись із наступом Росії, високопоставлений український генерал малює похмуру картину». 

Зокрема, в ній наводяться цитати голови ГУР МО України Кирила Буданова, які деякі ЗМІ та публічні особи інтерпретували ледь не як апокаліптичні.

Наприклад, NYT пише: «Ситуація на межі», – заявив по відеозв'язку з бункера у Харкові голова військової розвідки України генерал Кирило Буданов. З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної».

Насправді, головне в цьому посилі – привернути через NYT увагу саме західної аудиторії до проблем, з якими стикаються Сили оборони (в т.ч. і через зволікання з наданням партнерами озброєння і техніки). І останнє, що мав робити Буданов в цій ситуації, – вдавати, що все добре.

Коли він каже, що «задіяв весь особовий склад», то звісно мав на увазі підконтрольні йому підрозділи, а не всі ЗСУ, адже за своїм функціоналом він ними просто не командує. Без цього уточнення (яке б мало бути з боку NYT) сенс цієї фрази спотворюється.

Цікава історія з керованими авіабомбами у Вовчанську. NYT пише: «Росіяни скидають п'ять-сім бомб кожні три хвилини», – сказав лейтенант Ярославський у телефонній розмові…». Тут скоріш за все ефект «зламаного телефону» або «труднощі перекладу», адже 5-7 бомб за три хвилини – це від 2400 до 3360 бомб на добу на один Вовчанськ.

Тому читати такі матеріали треба повністю, а видавати заради хайпу кілька вирваних з контексту цитат Буданова не варто. Тим паче, що на їхній підставі потім з’являються новини на кшталт: «Поінформоване джерело заявило, що подальша підтримка Заходом Києва залежить від ситуації з Харковом. У разі поразки Україну будуть схиляти до переговорів».

В етері «Телемарафону» 14 травня Буданов розставив всі крапки над «і»: «Сказати, що росіяни мають значний успіх, це точно неправда. Разом з тим, треба пам'ятати, що ситуація досить-таки напружена і дуже швидко змінюється. Проте, ще станом на вчорашній вечір, на мій погляд, почалася стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Противник, в принципі, вже заблокований на тих рубежах, на які зміг зайти, і триває операція Сил оборони України щодо подальшої стабілізації та початку витіснення супротивника за межі нашої держави. Не треба панікувати. Головна мета цієї операції (на Харківщині – Ред.) – інформаційна, щоб створити хаос і паніку, підкріплюючи це діями на землі. Все це для того, щоб змусити наші угруповання, скажімо так, відходити на східних напрямах, аби було враження, що їх починають оточувати і відрізати. Але це не так. Друга – щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни». 

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Теги: Харків озброєння Кирило Буданов наступ росіяни

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