Втрати ворога станом на 3 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1780 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 3 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 3 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 3 грудня втратила:

особового складу – близько 745700 (+1780) осіб,

танків – 9486 (+8) од,

бойових броньованих машин – 19419 (+22) од,

артилерійських систем – 20976 (+23) од,

РСЗВ – 1253 (+0) од,

засоби ППО – 1019 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19917 (+31),

крилаті ракети – 2855 (+3),

кораблі/катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30666 (+60) од,

спеціальна техніка – 3627 (+8).

Втрати ворога станом на 3 грудня Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 грудня:

у Чорному морі один ворожий корабель, які є носіями крилатих ракет «Калібр», попередньо без ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі п’ять ворожих кораблів, чотири з них є носіями крилатих ракет «Калібр».

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 10 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – шість суден, з них п’ять рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, триває 1014 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Наші війська відбивали шість атак противника в районах Вовчанська та Стариці – чотири атаки відбито, два боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Нескучне та Козача Лопань, застосувавши вісім КАБів.