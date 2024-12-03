Втрати ворога станом на 3 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1780 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 3 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 3 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 3 грудня втратила:
- особового складу – близько 745700 (+1780) осіб,
- танків – 9486 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 19419 (+22) од,
- артилерійських систем – 20976 (+23) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО – 1019 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19917 (+31),
- крилаті ракети – 2855 (+3),
- кораблі/катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30666 (+60) од,
- спеціальна техніка – 3627 (+8).
Активність флоту окупантів станом на 3 грудня:
- у Чорному морі один ворожий корабель, які є носіями крилатих ракет «Калібр», попередньо без ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі п’ять ворожих кораблів, чотири з них є носіями крилатих ракет «Калібр».
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них п’ять рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1014 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Наші війська відбивали шість атак противника в районах Вовчанська та Стариці – чотири атаки відбито, два боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Нескучне та Козача Лопань, застосувавши вісім КАБів.
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