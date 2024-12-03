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Втрати ворога станом на 3 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 3 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 9486 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1780 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 3 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 3 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 3 грудня втратила:

  • особового складу – близько 745700 (+1780) осіб,
  • танків – 9486 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 19419 (+22) од,
  • артилерійських систем – 20976 (+23) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО – 1019 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19917 (+31),
  • крилаті ракети – 2855 (+3),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30666 (+60) од,
  • спеціальна техніка – 3627 (+8).
Втрати ворога станом на 3 грудня
Втрати ворога станом на 3 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 грудня:

  • у Чорному морі один ворожий корабель, які є носіями крилатих ракет «Калібр», попередньо без ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі п’ять ворожих кораблів, чотири з них є носіями крилатих ракет «Калібр».

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них п’ять рухались з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 3 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1014 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Наші війська відбивали шість атак противника в районах Вовчанська та Стариці – чотири атаки відбито, два боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Нескучне та Козача Лопань, застосувавши вісім КАБів.

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Теги: втрати війна Чорне море Генштаб окупанти море ЗСУ Азовське море

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