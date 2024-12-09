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Втрати ворога станом на 9 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 9 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за добу не знищили жодного танка РФ
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 9 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 9 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 9 грудня втратила

  • особового складу – близько 754590 (+1220) осіб,
  • танків – 9519 (+0) од
  • бойових броньованих машин – 19589 (+18) од.,
  • артилерійських систем – 21061 (+3)од.,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од.,
  • засоби ППО – 1023 (+0) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20093 (+22),
  • крилаті ракети – 2859 (+2) од.,
  • кораблі /катери – 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30989 (+24) од.,
  • спеціальна техніка – 3636 (+1).
Втрати ворога станом на 9 грудня
Втрати ворога станом на 9 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 9 грудня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з них чотири є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 41 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них одне рухалось із протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність ворожого флоту станом на 9 грудня
Активність ворожого флоту станом на 9 грудня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1020-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати окупанти ЗСУ Генштаб війна фронт

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