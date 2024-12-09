Втрати ворога станом на 9 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 9 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 9 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 9 грудня втратила:
- особового складу – близько 754590 (+1220) осіб,
- танків – 9519 (+0) од
- бойових броньованих машин – 19589 (+18) од.,
- артилерійських систем – 21061 (+3)од.,
- РСЗВ – 1253 (+0) од.,
- засоби ППО – 1023 (+0) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 329 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20093 (+22),
- крилаті ракети – 2859 (+2) од.,
- кораблі /катери – 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30989 (+24) од.,
- спеціальна техніка – 3636 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 9 грудня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з них чотири є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 41 ракети.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них одне рухалось із протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 1020-й день повномасштабної війни в Україні.
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