Втрати ворога станом на 9 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

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РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 9 грудня 2024 року.

ЗСУ за добу не знищили жодного танка РФ

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