Путін не дозволив сирійським найманцям з окупованих територій допомогти втримати режим Асада – Центр нацспротиву

Путін не вперше зраджує союзників заради досягнення хоча б якогось успіху в Україні

Російський диктатор Володимир Путін відмовився направити сирійських найманців з тимчасово окупованих територій України на допомогу регулярній армії Башара Асада. Це призвело до втрати диктатором контролю над Сирією. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що Асад просив російського диктатора надати військову допомогу й відпустити на захист свого режиму сирійських найманців, яких росіяни відправили на війну в Україні. Однак Путін відмовив союзнику і фактично втратив Сирію.

У ЦНС нагадали, що Путін не вперше зраджує союзників заради досягнення хоча б якогось успіху в Україні.

«Раніше диктатор не прийшов на допомогу Вірменії, адже всі боєздатні російські частини перебувають у м’ясорубці заради загарбницьких амбіцій Кремля», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Сирії стався переворот: повстанці захопили столицю країни, Дамаск, і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

До слова, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.