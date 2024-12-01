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Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 1 грудня
фото: 22 ОМБр

Протягом минулої доби відбулося 211 бойові зіткнення

Протягом минулої доби Росія завдала по Україні ракетного удару два ракетних удари двома ракетами, використав для ураження 503 дрони-камікадзе. Здійснила понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

На Харківському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував неподалік Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2024 року фото 2
мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2024 року фото 3
мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Загарбницька армія атакувала 19 разів в районах Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів та Торського.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2024 року фото 4
мапа: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Активність ворога вилилася в 16 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2024 року фото 5
мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Тривають 10 боєзіткнень поблизу населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка, шість ворожих штурмів наші захисники зупинили.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2024 року фото 6
мапа: deepstatemap

На Покровському напрямку

Ворог 46 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Від початку доби окупанти атакували в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке, Єлизаветівка та Новий Труд. Тридцять дев’ять наступальних дій противника зупинено Силами оборони, сім атак тривають дотепер.

Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 250 окупантів, 160 з них – безповоротно. Знищено одну бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної та три одиниці мототехніки окупантів, також пошкоджено одиницю автомобільної техніки та одне багі.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2024 року фото 7
мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог атакував наші позиції поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки, Єлизаветівки та Успенівки. На даний час українські воїни відбили 37 атак, 11 боєзіткнень досі триває. Втрати ворога на цьому напрямку з початку доби склали 43 окупанти вбитими та 64 – пораненими, знищено два бронетранспортери, 4 одиниці мототехніки та одну переносну станцію радіоелектронної боротьби.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2024 року фото 8
мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Наші війська відбивали атаки противника поблизу населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Розлив, Велика Новосілка, Новодарівка та Новопіль – вісім атак відбито, сім штурмів тривають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2024 року фото 9
мапа: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Сили оборони відбили три штурми противника.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на цей час відомо про 22 боєзіткнення, 299 обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів.

Учора за ефективну бойову роботу відзначено воїнів 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ.

Нагадаємо, триває 1012-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб війна Україна українці військові ЗСУ росія росіяни окупанти окупація Донеччина Запорізька область Луганщина Херсонщина

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Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2024 року
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