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Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Чому для нас так важливі винищувачі. Навіть в маленькій кількості

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«Літаки самі по собі можуть стати фактором Х, якщо ти можеш розплющити вороже ППО і залишити його авіацію на землі»
фото з відкритих джерел

Про F-16: трохи нагадувань

Навколо літаків нас чекає багато полярних настроїв. Перша група – ейфоричні настрої. От зараз ми як росіян зупинимо і вони як повтікають від F-16. (Ні, не повтікають).

Друга група – зраджені настрої. «Літаків мало, союзники зрадили, нащо взагалі їх передавали, якщо Путін ще не втік, а ракети ще летять?» Враховуючи, що завдяки старання ворогів і внутрішніх не дуже розумних чи стабільних людей у нас зараз навкруги суцільна зрада, багатьох природно чекає «розчарування» тим, що прибуття перших винищувачів не призведе до того, що росіяни втечуть до Барнаулу.

Звісно, крім вже уражених зрадою тотальною у другу групу будуть переходити розчаровані з першої. Тому що завищені очікування формують непропорційне розчарування. Тому давайте трохи про раціональне.

Надані літаки не мають мети докорінно змінити ситуацію на фронті. Не тому що партнери цього не хочуть, а тому що не можна бажати неможливого.

Літаки самі по собі можуть стати фактором Х, якщо ти можеш розплющити вороже ППО і залишити його авіацію на землі. Ну як американці в Іраку. Але нам такої функції не підвезли і не підвезуть. Росія, яка починала війну з тотальної переваги у повітрі, не зуміла подолати українську ППО і за 30 місяців війни не змогла зробити ані авіацію, ані ракети вирішальним фактором війни.

Нам, щоб досягти такого, потрібно було попередні 30 років робити тільки те, що інвестувати у авіацію. І то не факт, що ми б зуміли досягти бажаної деякими спостерігачами картини. Бо це надто дорогий і амбіційний план. І в плані техніки, і в плані інвестицій у науку і інфраструктуру, і у питанні підготовки пілотів. Пройти відповідний шлях за 2,5 роки навіть за допомоги партнерів – неможливо.

Але кожен літак, навіть якщо він не веде до капітуляції Путіна за 15 хвилин, зменшує можливості росіян – можливості завдавати ударів КАБами по військовим і цивільним, дозволяє ефективніше збивати ракети і ударні БПЛА ворога, зменшує тиск на лінію фронту, на енергетику, на критичну інфраструктуру загалом.

Кожна партія F-16 не зводить до нуля ймовірність того, що росіяни влучать в чергову лікарню чи будинок. Але значно зменшує ймовірність цього. Війна як явище це взагалі гра ймовірностей. Будь-яке покращення балансу на нашу користь – це добре.

Тобто кожен літак стає компонентом дуже багатофакторної війни, де працюють люди, арта, бронетехніка, БПЛА, наземна ППО тощо. Тим компонентом, який буде працювати на подальше виснаження Росії і вичерпання її військового потенціалу. І так, коли країна гонить на фронт танки 50-х років, розповідати про її «невичерпні ресурси» доволі кумедно.

Хочемо більшого? Так, це природно. Хочете швидше? Це теж природно. Але я, якщо чесно, не бачу ніяких «підводних каменів» у історії з літаками. Підготовка пілотів, інфраструктури, розгортання геть незвичних бойових машин такої складності за 2 роки – це, насправді, до біса швидко. На рівні окремого подвигу.

Тим більше для України поки немає іншого плану, ніж виснажувати ворога, поступово розширюючі власні технічні можливості. І так, ці літаки і ті, які ще прийдуть – основа нашої післявоєнної безпеки. Бо країна з літаками і ракетами вже набагато більш небезпечна ціль для нової агресії, ніж країна фактично без літаків і ракет, якою ми були до 24.02.22.

Тому не очікуємо див. Але свій внесок літаки зроблять. В те, щоб Україна збереглася як держава і ми знову жили у мирній країні.

Дякую за увагу.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін літак Україна F-16

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