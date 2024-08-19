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Операція на Курщині та майбутній візит прем'єра Індії в Україну. Головне за 19 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Операція на Курщині та майбутній візит прем'єра Індії в Україну. Головне за 19 серпня
фото: Facebook/Генштаб

Збройні сили України контролюють більш ніж 1250 кв. км території Російської Федерації

Сили оборони взяли під контроль 92 населених пункти Курщини, суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку, майбутній візит прем'єра Індії в Україну. «Главком» склав добірку новин 19 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Сили оборони взяли під контроль 92 населених пункти Курщини

Збройні сили України контролюють більш ніж 1250 кв. км території Російської Федерації та 92 населених пункти у Курській області. За словами Зеленського, російське прикордоння навпроти Сумщини значною мірою очищене від присутності російської армії.

«Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України. Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок із російського полону – ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають», – сказав він.

Як каже президент Зеленського, якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності, то Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії.

Суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Так, Тищенко буде під цілодобовим домашнім арештом до 23 вересня включно.

Тищенка підозрюють у незаконному позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. У червні суд у цій справі відправив нардепа під домашній арешт на 60 діб без права внесення застави.

У Росії стався вибух на території нафтохімічного заводу

У Башкортостані стався вибух на території трубопроводу нафтохімічного заводу в Стерлітамаку. Троє людей отримали поранення внаслідок вибуху на трубопроводі нафтохімічного заводу в Стерлітамаку.

На газопроводі в Стерлітамаку сталася розгерметизація, у гасінні пожежі було залучено 20 осіб та шість одиниць техніки.

Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК заарештовано без права на заставу

Начальників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їхнього спільника триматимуть під вартою безальтернативно.

Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я. За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила $37 тис. з одного ухилянта. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.

Майбутній візит прем'єра Індії в Україну

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді приїде в Україну 23 серпня, у День Державного прапора України.

Зокрема, під час візиту відбудуться переговори Моді з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких вони обговорять «питання двосторонньої і багатосторонньої співпраці».

Також очікується підписання низки документів між Україною й Індією. Про які саме документи йдеться наразі невідомо.

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Теги: війна ЗСУ Курщина Індія суд

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