Переговори з РФ: Єрмак розповів, чого чекати від другого Саміту миру

На другому Саміті миру Україна разом з партнерами збирається передати представнику РФ узгоджений план реалізації усіх пунктів формули миру

Другий саміт миру не означатиме початок переговорів між Україною та Росією

Запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з РФ. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю «Європейській правді».

Керівник Офісу президент наголосив, що на другий саміт може приїхати представник Росії. Йому Україна та інші учасники планують передати узгоджений план реалізації усіх пунктів формули миру.

«Але це не означає початку переговорів з Росією. Ні, не про це йдеться. Ми хочемо, щоб навіть така зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не у форматі Україна-Росія, а в присутності всіх країн, які підтримали наш план», – розповів Єрмак.

Також у відповідь на питання щодо можливості участі російського диктатора Володимира Путіна у саміті миру керівник Банкової наголосив, що ще дуже рано говорити про це, оскільки в багато країн Путін просто не зможе приїхати до країн, які ратифікували Римський статут, через ордер на його арешт. Натомість після уточнень, чи означає це, що категоричного заперечення можливості контакту з Путіним вже немає, Єрмак сказав, що цю відповідь має дати не він, а рішення РНБО.

Нагадаємо, що раніше прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо його країна не довіряє українській владі.

Також, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для Росії та «багатьох інших» держав.

До слова, Сполучені Штати Америки підтримають рішення України залучити Росію до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників РФ ініціює українська сторона.