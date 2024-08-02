Новий тендер на відбудову «Охматдиту» та ратифікація угоди з Туреччиною. Головне за 2 серпня

Кошти, які були зібрані на БФ «Охматдит», будуть перераховані на казначейський рахунок лікарні

Держенергонагляд обрав Юрія Власенка новим керівником, Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною, Тендер на відбудову «Охматдиту» буде проведено заново. «Главком» склав добірку новин 2 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Тендер на відбудову «Охматдиту» буде скасовано: Ляшко розповів деталі

Тендер на відбудову дитячої лікарні «Охматдит», яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано. Натомість його проведуть заново. Про це на пресконференції заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як зазначив очільник міністерства, тендер на відбудову дитячої лікарні проводитимуть на Prozorro протягом 7–16 днів.

Кошти, які були зібрані на БФ «Охматдит», будуть перераховані на казначейський рахунок лікарні. На благодійний рахунок безпосередньо закладу «Охматдит» надійшло 312 млн грн, на благодійний фонд «Охматдиту» – 378 млн грн, 320 млн грн зібрали через платформу United24, ще 100 млн грн виділив уряд з резервного фонду

Держенергонагляд визначився з новим очільником

Сьогодні, 2 серпня 2024 року члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обрали головою Юрія Власенка.

Власенка було обрано під час закритого засідання шляхом таємного голосування.

Зазначається, що Юрій Власенко має досвід роботи в енергетичній галузі понад 20 років. Зокрема, працював на різних посадах в Комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною

Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Договір був підписаний ще на початку 2022 року. Зокрема, повідомлення про ратифікацію угоди Туреччиною з’явилося в офіційному віснику. Домовленість була підписана ще 3 лютого 2022 року, а підготовка до цього велася 15 років. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив угоду з додатками 1 серпня.

Угода зокрема передбачає скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після перехідних періодів (три-сім років) Туреччина також скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Очільниця Мінекономіки отримала нового заступника

Кабінет міністрів України призначив Андрія Телюпу заступником міністра економіки України.

Зокрема, за результатами відкритого конкурсного відбору Андрія Телюпу з 11 січня 2022 року було призначено на посаду директора Департаменту закупівель Національного банку України.

До роботи в Національному банку Андрій Телюпа з 2020 року очолював Офіс трансформації закупівель АТ «Укрзалізниця». Крім того, з жовтня 2017 року до травня 2020 працював керівником проєктів реформ у команді підтримки реформ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Має понад 18 років досвіду у сфері закупівель у хімічній, автомобільній, харчовій промисловості, у галузі зовнішньоекономічної діяльності та в державному секторі.

На Закарпатті запрацювала перша вітрова електростанція

На Закарпатті запрацювала перша вітрова електростанція, зараз вона працює у тестовому режимі з потужністю 1,8 МВт. Як повідомляється, електростанція оснащена турбіною потужністю 4,8 МВт, має висоту башти 120 м і діаметр ротора 152 м. Один такий вітряк має потенціал забезпечити електроенергією до трьох тисяч домогосподарств. Очікується, що впродовж наступних декількох днів, вітроенергетична установка вийде на свою номінальну встановлену потужність 4,8 МВт і генеруватиме електроенергію для споживачів без обмежень.