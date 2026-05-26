Втрати ворога станом на 26 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 010 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 26 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 26 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 26 травня втратила:
- особового складу – близько 1 357 950 (+1 010) осіб.
- танків – 11 954 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 615 (+7) од.
- артилерійських систем – 42 751 (+64) од.
- РСЗВ – 1 804 (+2) од.
- засоби ППО – 1 397 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 475 (+10) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790) од.
- крилаті ракети – 4 687 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 99 374 (+374) од.
- спеціальна техніка – 4 221 (+3) од.
Нагадаємо, триває 1553-й день повномасштабної війни в Україні.
