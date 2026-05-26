Втрати ворога станом на 26 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

glavcom.ua
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 954 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 010 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 26 травня 2026 року.

РФ у війні з Україною станом на 26 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 357 950 (+1 010) осіб.
  • танків – 11 954 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 615 (+7) од.
  • артилерійських систем – 42 751 (+64) од.
  • РСЗВ – 1 804 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 397 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 475 (+10) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 312 035 (+1 790) од.
  • крилаті ракети – 4 687 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 99 374 (+374) од.
  • спеціальна техніка – 4 221 (+3) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1553-й день повномасштабної війни в Україні.

