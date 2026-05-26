Ворог втретє за день вдарив по Краматорську: 12 поранених, серед них дитина

Вадим Філашкін: надвечір ворог скинув дві авіабомби ФАБ-250 на центр міста

Увечері 25 травня російські війська завдали чергового авіаудару по центру Краматорська – третього за добу. Кількість поранених зросла до 12, серед них – восьмирічний хлопчик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Донецької ОДА Вадима Філашкіна.

Деталі удару

О 17:52 окупанти скинули на центр Краматорська дві авіабомби ФАБ-250. Удар припав по житловому кварталу. На місці відразу розпочали роботу екстрені служби, аварійні бригади та медики. Пошуково-рятувальна операція тривала.

Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих – три жінки та чоловік. Згодом прокуратура уточнила цифру до 10 поранених, а голова ОДА Філашкін станом на 21:30 підтвердив – 12 осіб. Серед них – восьмирічна дитина. Усі отримують медичну допомогу.

Третій удар за добу

Вечірня атака стала вже третьою по Краматорську упродовж 25 травня. Уранці того ж дня окупанти завдали авіаудару по місту та Ясногірці: тоді загинули двоє жителів, ще троє зазнали поранень. Під ударом опинилися райони багатоповерхової забудови – ворог застосував п'ять авіабомб ФАБ-250. Пошкоджено 14 багатоповерхівок, заклад освіти та адміністративні будівлі.

Нагадаємо, унаслідок ранкового удару по Краматорську загинули 38-річна жінка та 64-річний чоловік. Донецька окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

До слова, того ж дня ворог вдарив і по Одесі: внаслідок комбінованого ракетно-дронового удару один житель міста загинув, ще троє дістали поранення.