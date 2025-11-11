На території Румунії впав дрон під час атаки РФ на Одещину

На місце падіння безпілотника прибули військові та оточили територію

Вночі 11 листопада під час чергової атаки Росії на Одещину, на території Румунії, що межує з Україною, впав БпЛА. Про це заявило Міністерство оборони Румунії, передає «Главком».

Міноборони Румунії повідомило, що вони зафіксували кілька груп безпілотників, що перебували на кордоні з Україною. Тож Румунія привела до готовності протиповітряну оборону. Проте у цьому винищувачам завадили несприятливі погодні умови. Через туман літакам було складно патрулювати повітряний простір країни.

Ба більше, у південно-східній частині румунського повіту Тулча місцевих сповістили про повітряну тривогу. Після чого з українських територій зі сторони Дунаю, в районі порту Ізмаїл пролунали сильні вибухи.

Пізніше, о 01:09 за 5 км від кордону з Україною на території Румунії впав збитий дрон. На місце падіння згодом прибули військові, які потім повідомили про можливі уламки безпілотника. Тож цю територію огородили для проведення розслідування.

Нагадаємо, що у ніч на 11 листопада російські окупаційні війська безпілотниками атакували Одеську область. Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, вибухи пролунали в містах Рені та Ізмаїл. Близько пів на першу ночі Повітряні сили ЗСУ попередили про рух декількох груп ударних БпЛА в напрямку Рені та закликали жителів залишатися в укриттях.

Також повідомлялося про те, що Польща та Румунія після серії вторгненнь у повітряний простір НАТО почали розгортати випробувану в Україні американську систему Merops для захисту від російських дронів. Система здатна виявляти та наближатися до безпілотників, використовуючи штучний інтелект.

Представники НАТО заявили, що вони планують зміцнити обороноздатність від Норвегії до Туреччини, а також зробити кордон із РФ «настільки добре озброєним, щоб Москва не наважилась його перетнути».