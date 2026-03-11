Головна Країна Події в Україні
Стало відомо, чим займалося підприємство в Харкові, яке атакувала РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Стало відомо, чим займалося підприємство в Харкові, яке атакувала РФ
Росіяни вдарили по м’ясокомбінату в Харкові
фото: Харківська ОВА

Внаслідок удару поранено сімох людей, ще двоє загинули

Російські загарбники поцілили БпЛА по цивільному підприємству в Шевченківському районі Харкова. Унаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Внаслідок ворожої атаки загинули двоє чоловіків. Ще семеро людей зазнали поранень: жінки 47, 50, 60 років і чоловіки 49, 39, 33, 36 років. Усіх постраждалих доставили до лікарні, де їм надається допомога.

Зазначається, що на місці удару спалахнула пожежа, площею близько 50 кв. м. Наразі підрозділи ДСНС продовжують усувати наслідки обстрілу. Також на місці працюють правоохоронці й чергують бригади екстреної допомоги.

Як повідомляє місцеве видання «Думка», під російський удар потрапив харківський м’ясокомбінат. «Це підприємство харчової промисловості, м’ясокомбінат, умовно кажучи, по-простому. І ще раз повторюю, жодного відношення до військової інфраструктури це підприємство не має. Ще раз повторюю, це терор нашого бізнесу посеред дня, фактично, коли люди прийшли на роботу», – цитують журналісти Синєгубова.

Нагадаємо, вранці 11 березня росіяни атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. Унаслідок удару відомо про загиблих та постраждалих.

Варто зазначити, що ворог не вперше атакує харківські підприємства харчової промисловості. Так, у 2024 році внаслідок російського ракетного удару по Харкову було зруйновано місцевий м’ясокомбінат – підприємство ТОВ «МК М’ясний» засноване понад 20 років тому.

