Коригував обстріли РФ. Екскерівник стратегічного підприємства на Донеччині отримав підозру

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Коригував обстріли РФ. Екскерівник стратегічного підприємства на Донеччині отримав підозру
Фігуранти справи загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
фото: СБУ

За даними слідства, підозрюваний збирав локації Сил оборони, по яких ворог готував удари

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного коригувальника ворожих атак. За даними слідства, ним виявився завербований ворогом колишній начальник цеху місцевого машинобудівного заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами провадження, чоловік потрапив у поле зору росіян, коли звільнився з підприємства. Тоді фігуранту запропонував співпрацю його колишній підлеглий, який у 2014 році вступив до збройних угруповань РФ та нині вербує агентів для російських спецслужб.

Правоохоронці стверджують, що фігурант почав збирати локації Сил оборони, по яких ворог готував удари. Серед пріоритетних «цілей» окупантів були запасні командні пункти, логістичні центри та підрозділи БпЛА українських військ у Краматорську та його околицях.

«Щоб відстежити координати об’єктів, агент пішки обходив місцевість, уникаючи візуального контакту з військовими та правоохоронцями. Під час таких розвідвилазок він позначав на гугл-карті виявлені локації Сил оборони для формування агентурного «звіту» до РФ», – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували діяльність фігуранта та затримали його. Під час обшуків було вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську агентку на Донеччині. Зловмисниця передавала росіянам координати для ударів по Слов’янську керованими авіабомбами.

