Окупанти вдарили по підприємству в Харкові: є загиблі та поранені

На цей час відомо про пʼятьох поранених та двох загиблих

Вранці 11 березня росіяни атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. Унаслідок удару відомо про загиблих та постраждалих. Про це повідомляє Главком з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За інформацією міського голови влучання сталося у цивільне підприємство. За його словами, відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих та двох загиблих.

Тим часом голова ОВА додав, що після удару на місці виникла пожежа. За даними Синєгубова, внаслідок атаки поранень зазнали п'ятеро людей — усі вони у тяжкому стані. Медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, уночі та вранці 10 березня російські загарбники вдарили дронами по Холодногірському районі Харкова. Повідомлялося про чотирьох поранених, пошкоджено будинки та господарські споруди.

Раніше повідомлялося, що 9 березня внаслідок ворожого удару БпЛА в Індустріальному районі Харкова спалахнула пожежа. Відомо про шістьох постраждалих: 16-річна дівчина, 41-річна жінка та 36-річний чоловік, які отримали допомогу на місці. 51-річний чоловік з вибуховим пораненням госпіталізований до лікарні, 43-річний чоловік звернувся по допомогу до лікарів після ворожого удару БпЛА, 57-річна жінка також звернула по медичну допомогу.