Ворог атакував Сумщину: наслідки прильотів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Ворог атакував Сумщину: наслідки прильотів
Місцева влада розпочала фіксацію збитків для надання допомоги мешканцям
Фото ілюстративне: Telegram Сумської ОВА

Росіяни атакували Шосткинську громаду дронами

Уранці 11 березня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на прикордоння Сумщини. Під ударом ворожих безпілотників опинилася Шосткинська громада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Шостки Миколу Ногу.

Як повідомляє міський голова Шостки, ворог цілив по громаді безпілотними літальними апаратами.

За попередніми даними, внаслідок влучань та падіння уламків зафіксовано пошкодження у житловому секторі. Зокрема, руйнувань зазнали приватні будинки мирних мешканців: вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Також під удар потрапили припарковані поруч автомобілі.

«Сьогодні вранці російський агресор атакував Шосткинську громаду безпілотними літальними апаратами! Пошкоджено два адміністративні приміщення! 4 автомобілі. З житлові будинки», – написав Микола Нога.

Також він повідомив, що інформація про поранених чи загиблих наразі уточнюється. На місцях працюють екстрені служби та оперативні групи.

Жителів області закликають залишатися в укриттях під час сигналів повітряної тривоги, оскільки загроза атак безпілотників та артилерійських обстрілів на прикордонні залишається високою.

«Главком» писав, що сьогодні вранці російські окупаційні війська завдали масованого авіаудару по Краматорську, застосувавши фугасні авіаційні бомби. У місті зафіксовано значні руйнування. Мер міста повідомив, що вибухи пролунали в різних районах Краматорська, спричинивши пошкодження житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та транспортних засобів.

Також окупанти вдарили по підприємству в Харкові. За інформацією міського голови влучання сталося у цивільне підприємство. За його словами, відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих та двох загиблих.

Тим часом голова ОВА додав, що після удару на місці виникла пожежа. За даними Синєгубова, внаслідок атаки поранень зазнали п'ятеро людей – усі вони у тяжкому стані. Медики надають їм необхідну допомогу.

Теги: дрон напад Сумщина росія ворог війна

Ворог атакував Сумщину: наслідки прильотів
