Ворог вдарив по Краматорську: поранено жінку, пошкоджено багатоповерхівки (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Ворог пошкодив чимало будинків у Краматорську
фото: Олександр Гончаренко

Краматорськ Донецької області зазнав чотирьох авіаударів

Російські окупаційні війська завдали масованого авіаудару по Краматорську, застосувавши фугасні авіаційні бомби. У місті зафіксовано значні руйнування. Про це повідомляє мер міста Олександр Гончаренко, інформує «Главком».

Мер міста повідомив, що вибухи пролунали в різних районах Краматорська, спричинивши пошкодження житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та транспортних засобів.

За попередньою інформацією, поранень зазнала жінка 1959 р.н.

Ворог вдарив по Краматорську
Ворог вдарив по Краматорську
фото: Олександр Гончаренко

Пошкоджено десятки багатоповерхівок, два заклади освіти, заклад культури, магазини та торговельні центри.

Ворог вдарив по Краматорську
Ворог вдарив по Краматорську
фото: Олександр Гончаренко

У кількох районах міста спостерігаються проблеми з електропостачанням та зв'язком через пошкодження ліній електропередач.

Військова адміністрація закликають мешканців бути максимально обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки загроза повторних авіаударів залишається високою.

«Главком» писав, що окупанти вдарили по підприємству в Харкові. За інформацією міського голови влучання сталося у цивільне підприємство. За його словами, відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих та двох загиблих.

Тим часом голова ОВА додав, що після удару на місці виникла пожежа. За даними Синєгубова, внаслідок атаки поранень зазнали п'ятеро людей – усі вони у тяжкому стані. Медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, уночі та вранці 10 березня російські загарбники вдарили дронами по Холодногірському районі Харкова. Повідомлялося про чотирьох поранених, пошкоджено будинки та господарські споруди.

