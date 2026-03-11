Зерносховище вигоріло вщент. РФ атакувала агропідприємство на Чернігівщині

Техніка і майно підприємства зазнали пошкоджень

У ніч на 11 березня війська РФ атакували село Жадове Семенівської громади на Чернігівщині. Внаслідок влучання БпЛА по території місцевого аграрного підприємства сталася пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова та главу Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Зазначається, що вогонь практично вщент спопелив зерносховище площею 1 тис. кв. м. Окрім знищеної будівлі, пошкоджень зазнала техніка, зокрема автомобіль ЗІЛ-130, та майно господарства.

фото: Facebook/Олександр Селіверстов

«Пізно ввечері і вночі ворог «геранями» вдарив по підприємствах у Корюківському і Новгород-Сіверському районах. Зокрема, було влучання на Менщині. А у селі Семенівської громади удар прийшовся по агропідприємству – ущент вигоріло зерносховище, пошкоджена техніка», – розповів Чаус.

Усього протягом минулої доби росіяни 40 разів обстріляли область.

Рятувальники ліквідували наслідки атаки фото: ДСНС

Нагадаємо, в Україні розпочинається весняна посівна кампанія. Цього року старт польових робіт у більшості регіонів очікується дещо пізніше, ніж у середньому за попередні роки. Причиною стало глибше промерзання ґрунту та триваліший сніговий покрив у частині областей.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, аграрії входять в активну фазу польових робіт, маючи необхідні запаси пального, насіння та інших ресурсів. Традиційно посівна кампанія розпочинається у південних регіонах – Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях і поступово просувається на північ країни.

За оцінками Мінекономіки, площі посівів ярих культур у 2026 році суттєво не зміняться і залишаться приблизно на рівні минулого року. Це стосується і прифронтових регіонів, де аграрії планують засівати всі доступні та безпечні землі.